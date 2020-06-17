Под ОП митингуют противники Шария, которых полиция не хотела раньше пропускать

Около 20 сторонников движения "Демократична сокира" митингуют под Офисом Президента против действий Анатолия Шария, где проходит митинг его сторонников. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события. Акцию они проводят на территории Офиса Президента в 30 метрах от сторонников Шария, которые проводят здесь свою акцию. Их разделяет 2 кордона полиции. Таким образом митингующие не пересекаются. Противники Шария держат большой транспарант с надписью: "Шария под плинтус". Также они выкрикивают: "Где Шарий" и "Позор". Однако по состоянию на 10.00 полиция не пропускала проивников Шария и два митинга не могли встретиться. Полиция не пустила противников Анатолия Шария под Офис Президента на акцию его сторонников, которые требуют отставки Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события. Около 10:00 около 10 противников Шария в медицинских халатах с надписями на спине "Психбольница №6" пытались пройти кордон полиции со стороны Банковой, но их не пустили. Среди противников находился активист Евгений Карась, лидер движения С14. При этом, со стороны Банковой и Лютеранской сотрудники полиции усилили охрану правопорядка. Здесь находится военная техника и не менее 500 сотрудников полиции. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=8_WtVpCyDAg" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українськi Новини, полиция не составляла административных протоколов, в том числе и за нарушение правил карантина, в отношении участников акции протеста возле здания Офиса Президента 27 апреля. Участники протестовали против завершения следствия по делу об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.