подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июня 2020, среда, 11:28 360 Дополнено
Общество 2020-06-17T11:28:59+03:00
Українські Новини
Под ОП митингуют противники Шария, которых полиция не хотела раньше пропускать

Под ОП митингуют противники Шария, которых полиция не хотела раньше пропускать

Кира Молчанова
Акция протеста, Шарий, Партия Шария, Офис президента

Около 20 сторонников движения "Демократична сокира" митингуют под Офисом Президента против действий Анатолия Шария, где проходит митинг его сторонников.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Акцию они проводят на территории Офиса Президента в 30 метрах от сторонников Шария, которые проводят здесь свою акцию.

Их разделяет 2 кордона полиции.

Таким образом митингующие не пересекаются.

Противники Шария держат большой транспарант с надписью: "Шария под плинтус".

Также они выкрикивают: "Где Шарий" и "Позор".

Однако по состоянию на 10.00 полиция не пропускала проивников Шария и два митинга не могли встретиться.

Полиция не пустила противников Анатолия Шария под Офис Президента на акцию его сторонников, которые требуют отставки Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Около 10:00 около 10 противников Шария в медицинских халатах с надписями на спине "Психбольница №6" пытались пройти кордон полиции со стороны Банковой, но их не пустили.

Среди противников находился активист Евгений Карась, лидер движения С14.

При этом, со стороны Банковой и Лютеранской сотрудники полиции усилили охрану правопорядка.

Здесь находится военная техника и не менее 500 сотрудников полиции.

Как сообщали Українськi Новини, полиция не составляла административных протоколов, в том числе и за нарушение правил карантина, в отношении участников акции протеста возле здания Офиса Президента 27 апреля.

Участники протестовали против завершения следствия по делу об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Больше новостей о: Акция протеста Шарий Партия Шария Офис президента

Более тысячи сторонников Шария требует отставки Зе...
СБУ проверяет, где жили Шарий, Клюев и Кузьмин пос...
По рейтингу "Партия Шария" обогнала партию Вакарчу...
Ермак обязал сотрудников Офиса Президента общаться...
В Украине два антирекорда по коронавирусу. Резко выросло количество новых случаев и летальных исходов
Только в двух областях Украины за сутки не обнаружили ни одного нового случая коронавируса
Новости
Противники Шария под Офисом Президента. Фото: УН
Под ОП митингуют противники Шария, которых полиция не хотела раньше пропускать 11:28 Дополнено
За полтора года "Росток-Холдинг" погасил кредиты на сумму более $10 млн 11:17
Европейский автобусный перевозчик возобновляет рейсы из Киева в Польшу 11:12
"Фармак" передал медоборудование и средства защиты 17 больницам и военному госпиталю 11:00
Платформа Бойко требует защитить журналистов от нападений радикалов и самоуправства полиции 10:59
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
больше новостей
"Укрзализныця" назначила пять региональных поездов ко Дню Конституции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok