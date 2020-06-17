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17 июня 2020, среда, 08:56 761
Общество 2020-06-17T08:57:09+03:00
Українські Новини
Аэропорт "Киев" отменил сегодня большинство международных рейсов

Аэропорт "Киев" отменил сегодня большинство международных рейсов

Валерия Драгомирова
Коронавирус, авиарейсы, Аэропорт Киев, Международные авиаперелеты
Международный аэропорт
Международный аэропорт "Киев". Фото из открытых источников

Сегодня, 17 июня, аэропорт "Киев" отменил большинство международных рейсов, в то время, как 16 июня аэропорт отменил все рейсы

Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным табло, по состоянию на 8:00 утра вылетел самолет в Минск компании Belavia, в Дортмунд (Wizz Air).

Сообщается, что состояться авиарейсы компании Wizz Air в Будапешт, Мемминген, Таллинн, Лутон.

Остальные запланированные на сегодня международные авиарейсы отменены.

Онлайн-табло аэропорта Онлайн-табло аэропорта "Киев"


Как сообщали Українські Новини, из-за отмены всех рейсов в аэропорту "Киев" пассажири жаловались, что их поздно предупредили

Также Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной. Запрет на приземление самолетов из 10 стран, который заканчивался 14 июня, продлен до 30 июня.

Кроме того, в аэропортах восстановлена работа всех 15 пунктов пропуска

Тем временем туроператоры открыли продажу туров с июля. На данный момент возможно приобрести тур с июля, например, в Турцию (Кушадасы) от 14,4 тыс. гривен на двоих на 7 ночей, в Шарм-эль-Шейх (Египет) от 15,7 тыс. гривен. 

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