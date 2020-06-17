Аэропорт "Киев" отменил сегодня большинство международных рейсов

Сегодня, 17 июня, аэропорт "Киев" отменил большинство международных рейсов, в то время, как 16 июня аэропорт отменил все рейсы. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта. Согласно данным табло, по состоянию на 8:00 утра вылетел самолет в Минск компании Belavia, в Дортмунд (Wizz Air). Сообщается, что состояться авиарейсы компании Wizz Air в Будапешт, Мемминген, Таллинн, Лутон. Остальные запланированные на сегодня международные авиарейсы отменены. Онлайн-табло аэропорта "Киев" Как сообщали Українські Новини, из-за отмены всех рейсов в аэропорту "Киев" пассажири жаловались, что их поздно предупредили. Также Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной. Запрет на приземление самолетов из 10 стран, который заканчивался 14 июня, продлен до 30 июня.Кроме того, в аэропортах восстановлена работа всех 15 пунктов пропуска. Тем временем туроператоры открыли продажу туров с июля. На данный момент возможно приобрести тур с июля, например, в Турцию (Кушадасы) от 14,4 тыс. гривен на двоих на 7 ночей, в Шарм-эль-Шейх (Египет) от 15,7 тыс. гривен.