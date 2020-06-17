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17 июня 2020, среда, 13:53 79
Общество 2020-06-17T14:00:01+03:00
Українські Новини
Полиция задержала 12 националистов во время акции сторонников Шария под Офисом Президента

Полиция задержала 12 националистов во время акции сторонников Шария под Офисом Президента

Кира Молчанова
Киев, Полиция, Шарий, Задержанные, Нацкорпус, Партия Шария
Представители Нацкорпуса под Печерским райуправлением полиции. Фото: nationalcorps.org
Представители Нацкорпуса под Печерским райуправлением полиции. Фото: nationalcorps.org

Полиция задержала 12 активистов партии "Национальный корпус" во время акции сторонников "Партии Шария" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Нацкорпуса, передают Українськi Новини.

"Во время акции приспешников Шария в центре Киева силовики задержали 12 националистов" , - сказано в нем.

В сообщении не указывается, за что были задержаны активисты.

Нацкорпус призвал своих сторонников собраться под Печерским райуправлением полиции для того, чтобы освободить задержанных.

Представители Нацкорпуса под Печерским райуправлением полиции. Фото: nationalcorps.orgПредставители Нацкорпуса под Печерским райуправлением полиции. Фото: nationalcorps.org

Так Нацкорпус прорывался под Офис президента. Фото: nationalcorps.orgТак Нацкорпус прорывался под Офис президента. Фото: nationalcorps.org

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала нескольких противников Шария на акции под Офисом Президента.

Сторонники движения "Демократична сокира" митинговали под Офисом Президента против действий Анатолия Шария.

Противники "Партии Шария" забросали яйцами ее сторонников, которые проводят акцию возле Офиса Президента.

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