После протестов в метро Киева произошла драка участников акций

После того, как на митинге под Офисом Президента произошла драка и полиция задержала противников Шария, в Киеве после массовых протестов в метро произошла драка участников акций. Видео инцидента опубликовано в соцсети facebook.

"Активисты партии Шария толпой избили несколько человек в киевском метрополитене", - говорится в подписи к видео.

По сообщению полиции, в результате столкновений на акции протеста в центре Киева задержаны 15 человек. По предварительным подсчетам, в акциях протеста приняли участие до 600 человек.

Анатолий Шарий запостил это видео с иным комментарием: "Решили напасть на расходившихся людей. Не очень удачно. Как крыс загнали 🐀 Раскудахтались в комментариях, согласен. Следовало как обычно, дать им напасть на женщин, избить пацанов со спины и уйти героями. А потом повонять в фб "низабудимнипрастим".

После сегодняшней акции протеста многие считают, что сторонники Шария стали отвоевывать улицу у праворадикалов.

Как сообщали Українськi Новини, около 20 сторонников движения "Демократична сокира" митингуют возле Офиса Президента против действий Анатолия Шария.

Более 1 тыс. сторонников "Партии Шария" требует отставки Президента Владимира Зеленского возле здания Офиса Президента. Участники акции выкрикивали: "Не бойся людей, бойся закона", "Вова - выходи", "Немой Президент - не мой Президент", "Зачем ты шел в Президенты?".

Протестующие также держат плакаты и транспаранты с указанными призывами и лозунгами.

Противники Шария забросали его сторонников яйцами возле Офиса Президента.