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17 июня 2020, среда, 18:35 67 Мнение
Общество 2020-06-17T19:00:01+03:00
Українські Новини
Владимир Чемерис: Конец ультраправого доминирования на улицах Киева

Владимир Чемерис: Конец ультраправого доминирования на улицах Киева

Сергей Паламаренко
Акции протеста, Ультраправые, Владимир Чемерис
Владимир Чемерис. Фото из открытых источников
Владимир Чемерис. Фото из открытых источников

Правозащитник и общественный деятель Владимир Чемерис высказал мнение о проведении акций протеста на улицах Киева, их количественном, социальном составе и политической окраске.

Об этом Чемерис заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Конец ультраправого доминирования на улицах Киева. Сегодня под Офисом Президента состоялся митинг против ультраправого насилия в отношении журналистов и попустительства ему со стороны полиции. Партия Шария организовала приезд свои активистов из Одессы, Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Винницы, Закарпатья, Ровно, Кременчуга. Митинг собрал более 1 тыс. человек. "Контрдемонстрация" "карасей" насчитывала около 50 человек.

Интересным является психосоциальный тип участников. Достаточно молодежи - 30+. Пассионарные. Готовые дать отпор "нацикам". Тут на видео есть кадры, где митинг скандирует в их (праворадикалов) адрес: "Пошел вон!". А татуированного с ног до головы "азовца" буквально выбрасывают с митинга. Новые люди. Я знаком только с одним из координатором.

Полиция сработала в целом хорошо. За исключением разве такого момента, что не пропустила всех желающих присоединиться к митингу.

На видео и фото - короткие зарисовки с митинга.

То, что они делают, должны были бы делать мы - левые. Не те "левые", которые как попугаи повторяют, что "фашизма у нас нет", и что Шарий, Чемерис, Коцаба - "агенты Кремля", не ультраправозащитники, а мы. Впрочем, мы это делаем ежегодно 19 января. Но на наши антифашистские митинги приходят 30-70 человек.

Все таки надо констатировать, что есть у нас вирус страха. И что украинские левые тусовки утонули в бесконечных разборках. Но надо работать. Выйди на улицу - верни себе город!

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