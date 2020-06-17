Правозащитник и общественный деятель Владимир Чемерис высказал мнение о проведении акций протеста на улицах Киева, их количественном, социальном составе и политической окраске.

Об этом Чемерис заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Конец ультраправого доминирования на улицах Киева. Сегодня под Офисом Президента состоялся митинг против ультраправого насилия в отношении журналистов и попустительства ему со стороны полиции. Партия Шария организовала приезд свои активистов из Одессы, Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Винницы, Закарпатья, Ровно, Кременчуга. Митинг собрал более 1 тыс. человек. "Контрдемонстрация" "карасей" насчитывала около 50 человек.

Интересным является психосоциальный тип участников. Достаточно молодежи - 30+. Пассионарные. Готовые дать отпор "нацикам". Тут на видео есть кадры, где митинг скандирует в их (праворадикалов) адрес: "Пошел вон!". А татуированного с ног до головы "азовца" буквально выбрасывают с митинга. Новые люди. Я знаком только с одним из координатором.

Полиция сработала в целом хорошо. За исключением разве такого момента, что не пропустила всех желающих присоединиться к митингу.

На видео и фото - короткие зарисовки с митинга.

То, что они делают, должны были бы делать мы - левые. Не те "левые", которые как попугаи повторяют, что "фашизма у нас нет", и что Шарий, Чемерис, Коцаба - "агенты Кремля", не ультраправозащитники, а мы. Впрочем, мы это делаем ежегодно 19 января. Но на наши антифашистские митинги приходят 30-70 человек.

Все таки надо констатировать, что есть у нас вирус страха. И что украинские левые тусовки утонули в бесконечных разборках. Но надо работать. Выйди на улицу - верни себе город!