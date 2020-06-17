Кричавший "Слава Украине!" после победы над сборной РФ хорватский футболист переходит в российский клуб, - СМИ

Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне защитник турецкого клуба "Бешикташ" и сборной Хорватии Домагой Вида продолжит карьеру в чемпионате России. Об этом написал в Twitter журналист из Турции Левент Юмит Эрол. Его информацию распространили СМИ страны, информирует портал strana.ua.

Название российского клуба, в который может перейти Вида, работник медиа не уточнил.

По информации турецких спортивных изданий, 31-летний спортсмен покинет "Бешикташ" по окончании текущего сезона и начнет выступление в Тинькофф Российской премьер-лиге.

Хорват уйдет из турецкого клуба досрочно - его нынешний контракт с "Бешикташем" рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 33 матчах за турецкий клуб и забил 4 гола.

Стоимость хорвата оценивают в 6,5 миллиона евро.

Как сообщали Українські Новини, летом 2018 года после победы сборной Хорватии в 1/4 финала Чемпионата мира над Россией Вида вместе с Огненом Вукоевичем записали видео, в котором посвятили выигрыш Украине и киевскому клубу "Динамо". "Слава Украине!" - выкрикнул тогда в ролике Вида.