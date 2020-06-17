В Соцсетях активно обсуждают акцию, которую организовали активисты из "Партии Шария". Свою точку зрения на персональной старнице в социальной сети Facebook высказал и политтехнолог Дмитрий Раимов.

"ШАРИЙ.

Безусловно феномен украинской политики. Нравится, не нравится - каждому свое.

Его партия делает интересную вещь - отвоевывает себе улицу. Раньше ж митинги и протесты только радикалы и проплаченные от партий. Они делают шаг - закрепляют улицу за собой.

Правильно. Из интернета на улицу.

Бой будет непростой.

Ошибка оппонентов проста - я о том, что будет митинг, узнал из их неистового крика в социальных сетях. Мол выйдем же против.

Они таким образом мобилизовали своих. Но сделали хуже - всем рассказали о митинге.

Технологические ошибки делает и Шарий, что не дает расти его проекту быстро как в свое время ЗЕ. Ошибки делают оппоненты - поднимая действиями им рейтинг.

Такую же ошибку допустил Порошенко.

То он с Путиным воевал, то с блогером.

Любопытно безусловно.", - резюмировал свою заметку Раимов.