Более тысячи сторонников Шария требует отставки Зеленского возле Офиса Президента

Более 1 тыс. сторонников "Партии Шария" требует отставки Президента Владимира Зеленского возле здания Офиса Президента.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Акция началась около 10:00.

Сторонники Шария подошли к зданию Офису Президента со стороны улицы Лютеранской.

С обеих сторон, как с Лютеранской, так и с Банковой они ограждены кордонами полиции.

Таким образом, противники "Патрии Шария" не могут прорваться на акцию.

Участники акции выкрикивают: "Не бойся людей, бойся закона", "Вова - выходи", "Немой Президент - не мой Президент", "Зачем ты шел в Президенты?".

Протестующие также держат плакаты и транспаранты с указанными призывами и лозунгами.

Сторонники Шария под Оисфом Президента. Фото: Українсські Новини

Сторонники Шария принесли с собой флаги. Фото: Українсські Новини

Сторонники Шария держат плакаты "Вова уходи". Фото: Українсські Новини

Сторонников Шария около тысячи. Фото: Українсські Новини

Акцию охраняет полиция Фото: Українсські Новини

Сторонники Шария выкликивают лозунги. Фото: Українсські Новини

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Как сообщали Українськi Новини, полиция не составляла административных протоколов, в том числе и за нарушение правил карантина, в отношении участников акции протеста возле здания Офиса Президента 27 апреля.

Участники протестовали против завершения следствия по делу об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.