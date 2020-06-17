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  • Более тысячи сторонников Шария требует отставки Зеленского возле Офиса Президента
17 июня 2020, среда, 10:51 208
Политика 2020-06-17T10:54:57+03:00
Українські Новини
Более тысячи сторонников Шария требует отставки Зеленского возле Офиса Президента

Более тысячи сторонников Шария требует отставки Зеленского возле Офиса Президента

Кира Молчанова
Митинг, Акция протеста, Шарий, Владимир Зеленский, Партия Шария, Офис президента

Более 1 тыс. сторонников "Партии Шария" требует отставки Президента Владимира Зеленского возле здания Офиса Президента.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Акция началась около 10:00.

Сторонники Шария подошли к зданию Офису Президента со стороны улицы Лютеранской.

С обеих сторон, как с Лютеранской, так и с Банковой они ограждены кордонами полиции.

Таким образом, противники "Патрии Шария" не могут прорваться на акцию.

Участники акции выкрикивают: "Не бойся людей, бойся закона", "Вова - выходи", "Немой Президент - не мой Президент", "Зачем ты шел в Президенты?".

Протестующие также держат плакаты и транспаранты с указанными призывами и лозунгами.

Сторонники Шария под Оисфом Президента. Фото: Українсські НовиниСторонники Шария под Оисфом Президента. Фото: Українсські Новини

Сторонники Шария принесли с собой флаги. Фото: Українсські НовиниСторонники Шария принесли с собой флаги. Фото: Українсські Новини

Сторонники Шария держат плакаты Сторонники Шария держат плакаты "Вова уходи". Фото: Українсські Новини

Сторонников Шария около тысячи. Фото: Українсські НовиниСторонников Шария около тысячи. Фото: Українсські Новини

Акцию охраняет полиция Фото: Українсські НовиниАкцию охраняет полиция Фото: Українсські Новини

Сторонники Шария выкликивают лозунги. Фото: Українсські НовиниСторонники Шария выкликивают лозунги. Фото: Українсські Новини

Как сообщали Українськi Новини, полиция не составляла административных протоколов, в том числе и за нарушение правил карантина, в отношении участников акции протеста возле здания Офиса Президента 27 апреля.

Участники протестовали против завершения следствия по делу об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

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