МАУ закрыла продажу билетов до 1 августа: сколько рейсов выполнят до июля

В то время, как аэропорт "Киев" вчера приостановил обслуживание части рейсов, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу билетов до 1 августа в связи с тем, что границы многих стран остаются закрытыми для туристов, при этом авиаперевозчик намерен выполнить 25 рейсов до июля.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Большинство государств мира не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции... Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года", - сказано в нем.

Отмечается, что на данный момент трафик обеспечивается теми категориями путешественников, которые имеют трудовые визы или другие документы, которые предусматривают право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т.д.).

В то же время, компания намерена продолжить выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы в июне.

В частности, 18 июня запланирован рейс из Лондона в Киев (эвакуационный), 19 июня - из Киева в Херсон и Одессу, 20 июня - в Бангкок, 21 июня - из Бангкока в Киев (эвакуационный), из Херсона и Одессы в Киев, "Киев – Стамбул - Киев", 22 июня - "Киев – Нью Йорк - Киев" (эвакуационный), 23 июня - "Киев – Амстердам - Киев", 24 июня - из Киева в Майами и Париж, 25 июня - "Майами – Киев" (эвакуационный), 26 июня - "Киев – Стамбул – Киев", "Киев – Афины – Киев", из Киева в Одессу, Львов, Херсон, 28 июня - "Киев – Стамбул – Киев", "Дубай – Киев", 29 июня - "Киев – Тель-Авив – Киев", из Херсона, Одессы и Львова в Киев, 30 июня - "Киев – Амстердам – Киев".

Согласно сообщению, решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев.

Первоначально авиакомпания будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как в Украине уже возобновлены внутренние авиаперелеты, 15 июня в рамках ослабления карантина будут возобновлены и международные авиарейсы.

МИД Украины провел мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.