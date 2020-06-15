Сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки, в МОН просят не паниковать

Участники пробного Внешнего независимого тестирования массово жалуются, что не могут зайти на сайты Украинского и регионального центров оценивания качества образования для загрузки тестовых заданий по украинскому языку и литературе. В 12:00 на Facebook Министерства образования сообщается, что сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования пока работают медленнее из-за большой нагрузки.

"Мы советуем вам не волноваться и напоминаем, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня", – говорится в сообщении.

С вопросами по пробному ВНО в МОН посоветовали обращаться в в региональные центры оценивания качества образования (список контактов).

Тем временем, родители жалуются на упавшую" систему.

Скриншот со страницы пользователя Facebook

Скриншот со страницы пользователя Facebook

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса пробное внешнее независимое оценивание в Украине отменили, но украинские выпускники смогут пройти его онлайн и дома, предварительно взяв задание в школе.

5 мая Министерство образования и науки заявило, что в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек.