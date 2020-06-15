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15 июня 2020, понедельник, 13:29 706
Общество 2020-06-15T14:15:01+03:00
Українські Новини
Сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки, в МОН просят не паниковать

Сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки, в МОН просят не паниковать

Ольга Фандорина
Тестирование, Сайт, ВНО, нагрузка, пробное ВНО
ВНО. Фото: pixabay.com
ВНО. Фото: pixabay.com

Участники пробного Внешнего независимого тестирования массово жалуются, что не могут зайти на сайты Украинского и регионального центров оценивания качества образования для загрузки тестовых заданий по украинскому языку и литературе. В 12:00 на Facebook Министерства образования сообщается, что сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования пока работают медленнее из-за большой нагрузки.

"Мы советуем вам не волноваться и напоминаем, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня", – говорится в сообщении.

С вопросами по пробному ВНО в МОН посоветовали обращаться в в региональные центры оценивания качества образования (список контактов).

Тем временем, родители жалуются на упавшую" систему.

Скріншот со страницы пользователя FacebookСкриншот со страницы пользователя Facebook

Скріншот со страницы пользователя FacebookСкриншот со страницы пользователя Facebook

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса пробное внешнее независимое оценивание в Украине отменили, но украинские выпускники смогут пройти его онлайн и дома, предварительно взяв задание в школе.

5 мая Министерство образования и науки заявило, что в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек.

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Сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки, в МОН просят не паниковать
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