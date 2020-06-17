На матче "Минай" - "Динамо" фанаты вывесили баннер в поддержку копа, убившего Флойда

В среду, 17 июня, на Закарпатье в рамках полуфинального матча Кубка Украины проходит матч "Минай" - "Динамо". Несмотря на то, что на карантине игры проводятся без зрителей, матч за забором стадиона смотрят десятки зрителей. Болельщики вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает Tribuna.com.

На баннере написано #FreeDerekChauvin (освободите Дерека Шовина). Точно неизвестно, фанаты какой команды выступили в ходе матча в поддержку Шовина. Однако рядом болельщики держат еще один баннер с надписью "Минайцы".

Баннер на матче Минай-Динамо. Фото: tribuna.com

Напомним, в городах США произошли массовые столкновения с полицией из-за гибели в Миннеаполисе невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда при задержании копами.

Тем временем, после того, как Минздрав разрешил возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка Украины, Финал Кубка Украины по футболу 2020 года состоится во Львове.