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17 июня 2020, среда, 18:26 9
Общество 2020-06-17T18:27:18+03:00
Українські Новини
На матче "Минай" - "Динамо" фанаты вывесили баннер в поддержку копа, убившего Флойда

На матче "Минай" - "Динамо" фанаты вывесили баннер в поддержку копа, убившего Флойда

Надежда Комендантова
Футбол, Карантин, ФК Динамо, Матч, Кубок Украины, убийство Флойда
Баннер на матче Минай-Динамо. Фото: tribuna.com
Баннер на матче Минай-Динамо. Фото: tribuna.com

В среду, 17 июня, на Закарпатье в рамках полуфинального матча Кубка Украины проходит матч "Минай" - "Динамо". Несмотря на то, что на карантине игры проводятся без зрителей, матч за забором стадиона смотрят десятки зрителей. Болельщики вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает Tribuna.com.

На баннере написано #FreeDerekChauvin (освободите Дерека Шовина). Точно неизвестно, фанаты какой команды выступили в ходе матча в поддержку Шовина. Однако рядом болельщики держат еще один баннер с надписью "Минайцы".

Баннер на матче Минай-Динамо. Фото: tribuna.comБаннер на матче Минай-Динамо. Фото: tribuna.com

Напомним, в городах США произошли массовые столкновения с полицией из-за гибели в Миннеаполисе невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда при задержании копами.

Тем временем, после того, как Минздрав разрешил возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка Украины, Финал Кубка Украины по футболу 2020 года состоится во Львове.

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Баннер на матче Минай-Динамо. Фото: tribuna.com
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