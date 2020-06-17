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17 июня 2020, среда, 12:13 610
Транспорт 2020-06-17T12:45:01+03:00
Українські Новини
Аэропорт "Борисполь" отправит 11 международных рейсов 17 июня

Аэропорт "Борисполь" отправит 11 международных рейсов 17 июня

Елена Литвин
Возобновление полетов, Международные рейсы, ослабление карантина, запуск рейсов
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины

В то время, как аэропорт "Киев" вчера приостановил обслуживание части рейсов, международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) обслуживает рейсы в штатном режиме и намерен отправить 11 международных рейсов 17 июня.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба аэропорта.

"Обслуживает в соответствии со всеми карантинными нормами", - сказали в аэропорту.

Так, 16 июня были обслужены регулярные рейсы МАУ в Амстердам, Lufthansa во Франкфурт, Belavia в Минск, САС в Осло.

Согласно онлайн-табло, сегодня, 17 июня, на вылет запланированы рейсы Sky Up в Бергамо, МАУ в Париж, Etihad Airways и 2 рейса Belavia в Минск, Lufthansa во Франкфурт, Air India в Лакхнау, Air France, KLM, Delta Air Lines и МАУ в Амстердам.

Также авиакомпания Wizz Air запросила у аэропорта разрешение на выполнение 7 рейсов, однако позднее их отменила.

Пресс-служба аэропорта в комментарии Українським Новинам уточнила, что запрос был разовым и речь не идет о выполнении рейсов Wizz Air на регулярной основе.

В то же время, данные рейсы Wizz Air появились на табло международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского с вылетом 17 июня в Дортмунд, Будапешт, Меммингем, Таллин, Копенгаген, в том числе отмененные в Краков и Варшаву.

Как сообщали Українськi Новини, аэропорт "Борисполь" обслужил первый международный рейс после возобновления авиаперевозок 15 июня.

При этом в аэропортах восстановлена работа всех 15 пунктов пропуска

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Аэропорт "Борисполь" отправит 11 международных рейсов 17 июня
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