Киев не закрывал аэропорт в Жулянах 16 июня, авиакомпаниям не разрешили выполнять рейсы, - Кличко

Киевские власти не закрывали международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского 16 июня, а полеты были отменены, поскольку виакомпаниям запретили выполнение международных рейсов.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Отмечу, что город не закрывал аэропорт. Рейсы не могли выполнять из-за запрета на международное авиасообщение", - сказал он.

Кличко отметил, что на данный момент аэропорт возобновил работу и авиакомпании получили разрешение от Государственной авиационной службы на осуществление международных авиарейсов.

Также он заявил, что в период карантина аэропорт ежемесячно теряет около 27 млн гривен.

По его словам, власти рассматривают варианты решения проблем аэропорта, в том числе за счет распределения авиапотока между международным аэропортом "Борисполь" (Киевская область) и аэропортом "Киев".

Как сообщали Українськi Новини, аэропорт "Киев" объяснил, почему на его онлайн-табло много отмененных рейсов 17 июня.

Тем временем Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.