Онлайн-табло аэропорта "Киев" показывает неактуальны рейсы - компания объяснила, почему большинство полетов отменено

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского объясняет большое количество отмененных рейсов 17 июня заранее внесенным в систему весенне-летним расписанием авиакомпаний.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба аэропорта.

"На табло рейсы еще отображаются, там где указано "отменен", - это рейсы на весенне-летнее расписание. В дальнейшем, когда страны будут открываться и восстанавливаться авиасообщение, авиакомпании будут их выполнять", - сказали в аэропорту.

Пресс-служба отметила, что работу аэропорт возобновил 17 июня и обслужил рейс в Минск компании Belavia.

На 17 июня в целом запланирован вылет Belavia в Минск, Wizz Air в Дортмунд, Будапешт, Лондон, Мемминген, Таллин, Копенгаген, "Мотор Сич" в Запорожье.

Как сообщали Українськi Новини, 16 июня аэропорт "Киев" приостановил обслуживание международных рейсов.

В то же время аэропорт "Борисполь" принял первый международный рейс из Минска после возобновления авиаперевозок 15 июня.

15 июня Украина разрешила выполнение международных рейсов.