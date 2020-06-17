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  • Онлайн-табло аэропорта "Киев" показывает неактуальны рейсы - компания объяснила, почему большинство полетов отменено
17 июня 2020, среда, 11:40 1039
Транспорт 2020-06-17T13:00:03+03:00
Українські Новини
Онлайн-табло аэропорта "Киев" показывает неактуальны рейсы - компания объяснила, почему большинство полетов от

Онлайн-табло аэропорта "Киев" показывает неактуальны рейсы - компания объяснила, почему большинство полетов отменено

Елена Литвин
Авиаперелет, Отмена рейсов, Аэропорт Киев, ослабление карантина
Аэропорт Киев. Фото: ukrmir.info
Аэропорт Киев. Фото: ukrmir.info

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского объясняет большое количество отмененных рейсов 17 июня заранее внесенным в систему весенне-летним расписанием авиакомпаний.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба аэропорта.

"На табло рейсы еще отображаются, там где указано "отменен", - это рейсы на весенне-летнее расписание. В дальнейшем, когда страны будут открываться и восстанавливаться авиасообщение, авиакомпании будут их выполнять", - сказали в аэропорту.

Пресс-служба отметила, что работу аэропорт возобновил 17 июня и обслужил рейс в Минск компании Belavia.

На 17 июня в целом запланирован вылет Belavia в Минск, Wizz Air в Дортмунд, Будапешт, Лондон, Мемминген, Таллин, Копенгаген, "Мотор Сич" в Запорожье.

Как сообщали Українськi Новини, 16 июня аэропорт "Киев" приостановил обслуживание международных рейсов.

В то же время аэропорт "Борисполь" принял первый международный рейс из Минска после возобновления авиаперевозок 15 июня.

15 июня Украина разрешила выполнение международных рейсов.

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