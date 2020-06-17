Аномальная жара и мощные ливни с градом: синоптик рассказала, когда вернется прохлада

В то время, как синоптики предупредили об аномалиях до конца недели, несмотря на дожди, температура воздуха в Украине будет довольно высокой, а также продолжит бушевать непогода, местами ожидаются сильные дожди и возможен град.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, дожди с грозами 17 июня накроют запад страны, а также вероятны в северных и локально в центральных областях. При этом во всех областях будет довольно жарко – около +30.

"На юге и востоке – без осадков, лишь на Харьковщине днем ​​есть шанс для периодического дождя с грозой. Ветер будет завивать с юго-востока, умеренный, временами порывистый. Между прочим, небольшой или умеренный дождь при нынешней синоптической ситуации может мгновенно переходить в сильный ливень со шквалом и даже градом. Температура воздуха особо не изменится: завтра днем ​​в Украине 25-30 градусов, на востоке до +32, на западе 22-27 градусов", – написала Диденко.

Карта с сайта meteopost.com

В Киеве среда будет с дождем и грозой, а температура воздуха 26-28 градусов.

Синоптик добавила, что вторая половина недели прогреется до +30 и выше, однако уже в понедельник, 22 июня, станет значительно прохладнее.

"Если у кого-то торговые дела завязаны на зонтах, дождевиках и резиновых сапогах, надувных лодках и других средствах защиты от чрезмерных дождей, тому надо быстро переехать на Запад Украины", - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини,народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине: в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Тем временем, согласно прогнозу Гидрометцентра, ночью в Карпатах похолодает до +8.