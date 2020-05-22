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22 мая 2020, пятница, 07:00 434 Новости дня
Политика 2020-05-22T07:00:01+03:00
Українські Новини
Клубника под угрозой. Зе оконфузился с Канадой, а Кличко – со снегом

Клубника под угрозой. Зе оконфузился с Канадой, а Кличко – со снегом

Денис Иванеско
Кабмин, Метро, Канада, Пикет, Урожай, Аваков, Конфуз, Вышиванка, Заморозки, Клубника, Коронавирус, Владимир Зеленский, Новости дня, Главное за день, День вышивании-2020

В трех областях власти не смогли ослабить карантин из-за вируса. Не повезло Буковине, Волыни и Ровно. Там растет количество больных. Аваков сегодня привез в Черновцы вертолет, чтобы вывозить больных.

Но в городе его встретили пикетом.

Под угрозой даже открытие метро в Киеве с понедельника. Кличко уже наобещал открыть, но Кабмин еще не дал разрешение.

Поезда начнут ездить через 10 дней – с 1 июня. Укрзализныця похвасталась, что снесла ларьки на Киевском вокзале, и пригородный – отремонтировала.
Теперь там работает новая система видеонаблюдения – 22 камеры с  функцией распознавания лица для борьбы с вокзальными кражами.

Почитайте как изящно судья пресек самодурство полиции. Он не дал оштрафовать трех людей, которые задержались у выхода из магазина. Привел знаменитую фразу австрийского императора Фердинанда "Пусть торжествует справедливость, даже если от этого погибнет мир". 

Зеленский оконфузился. В день вышиванки он решил передать вышитые украинские сорочки президентам дружественных стран. Отправил и в Канаду. Но фейсбук его "растерзал" – в Канаде нет президента. Есть премьер и генерал-губернатор, который представляет Британскую королеву.
Текст конечно поправили, но было уже поздно – скрины не горят) Хотел как лучше, но вышло как всегда.

Многих обеспокоила судьба конфискованных у хозяев собак, которые продает Минюст. Их кстати отобрали не за долги, а из соображений безопасности. Собаки покусали прохожих. Зоозащитники говорят, что это хорошая практика
А министр обещает начать распродажу диких зверей – есть 3 льва и 5 медведей.

Нынешняя зима запомнилась как бесснежная. Но Кличко умудрился потратить на уборку невыпавшего снега на 60 млн грн больше, чем в прошлую реально снежную зиму. Как же так Виталий? Здесь документ.

Под угрозой урожай клубники

На западе и севере обещают три дня ночные заморозки.

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