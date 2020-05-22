Клубника под угрозой. Зе оконфузился с Канадой, а Кличко – со снегом

В трех областях власти не смогли ослабить карантин из-за вируса. Не повезло Буковине, Волыни и Ровно. Там растет количество больных. Аваков сегодня привез в Черновцы вертолет, чтобы вывозить больных.

Но в городе его встретили пикетом.



Под угрозой даже открытие метро в Киеве с понедельника. Кличко уже наобещал открыть, но Кабмин еще не дал разрешение.



Поезда начнут ездить через 10 дней – с 1 июня. Укрзализныця похвасталась, что снесла ларьки на Киевском вокзале, и пригородный – отремонтировала.

Теперь там работает новая система видеонаблюдения – 22 камеры с функцией распознавания лица для борьбы с вокзальными кражами.



Почитайте как изящно судья пресек самодурство полиции. Он не дал оштрафовать трех людей, которые задержались у выхода из магазина. Привел знаменитую фразу австрийского императора Фердинанда "Пусть торжествует справедливость, даже если от этого погибнет мир".



Зеленский оконфузился. В день вышиванки он решил передать вышитые украинские сорочки президентам дружественных стран. Отправил и в Канаду. Но фейсбук его "растерзал" – в Канаде нет президента. Есть премьер и генерал-губернатор, который представляет Британскую королеву.

Текст конечно поправили, но было уже поздно – скрины не горят) Хотел как лучше, но вышло как всегда.



Многих обеспокоила судьба конфискованных у хозяев собак, которые продает Минюст. Их кстати отобрали не за долги, а из соображений безопасности. Собаки покусали прохожих. Зоозащитники говорят, что это хорошая практика.

А министр обещает начать распродажу диких зверей – есть 3 льва и 5 медведей.



Нынешняя зима запомнилась как бесснежная. Но Кличко умудрился потратить на уборку невыпавшего снега на 60 млн грн больше, чем в прошлую реально снежную зиму. Как же так Виталий? Здесь документ.



Под угрозой урожай клубники.



На западе и севере обещают три дня ночные заморозки.