В Киеве метро могут не открыть 25 мая, - СМИ

В Киеве метрополитен могут не открыть с 25 мая в рамках ослабления карантина в столице, несмотря на заявление столичных властей. Метро могут не открыть в связи с плохой статистикой случаев заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на проинформированный источник.

"Скорее всего, Кабинет министров не разрешит Киеву открыть метро с понедельника из-за не очень хорошей статистики. В отличие от Харькова и Днепра, где метро собираются открыть", - уточнил собеседник.

Ранее пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон заявила, что метро в Киеве будет работать с 25 мая в обычном режиме без изменений в графике. Пользоваться подземкой смогут все желающие без спецпропусков.

По ее словам, пропускать в метро будут всех, однако контролировать дистанцию ​​пассажиры будут самостоятельно. Отмечалось, что в то же время, работники Нацполиции и муниципальная стража будут контролировать, чтобы люди не заходили в метро без маски.

Напомним, ранее Кличко заяил, что с 23 мая в Киеве в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт. А с 25 мая - метрополитен.

Тем временем,в столице второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса.