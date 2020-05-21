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21 мая 2020, четверг, 19:09 26
Общество 2020-05-21T19:15:10+03:00
Українські Новини
В Киеве метро могут не открыть 25 мая, - СМИ

В Киеве метро могут не открыть 25 мая, - СМИ

Ярина Вацяк
Метро, Карантин, Коронавирус, Работа транспорта, ослабление карантина, Возобновление работы метро
Метро
Метро

В Киеве метрополитен могут не открыть с 25 мая в рамках ослабления карантина в столице, несмотря на заявление столичных властей. Метро могут не открыть в связи с плохой статистикой случаев заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на проинформированный источник.

"Скорее всего, Кабинет министров не разрешит Киеву открыть метро с понедельника из-за не очень хорошей статистики. В отличие от Харькова и Днепра, где метро собираются открыть", - уточнил собеседник.

Ранее пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон заявила, что метро в Киеве будет работать с 25 мая в обычном режиме без изменений в графике. Пользоваться подземкой смогут все желающие без спецпропусков.

По ее словам, пропускать в метро будут всех, однако контролировать дистанцию ​​пассажиры будут самостоятельно. Отмечалось, что в то же время, работники Нацполиции и муниципальная стража будут контролировать, чтобы люди не заходили в метро без маски.

Напомним, ранее Кличко заяил, что с 23 мая в Киеве в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт. А с 25 мая - метрополитен.

Тем временем,в столице второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса

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