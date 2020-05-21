На аукционе СЕТАМ, где продавали собак, собираются продать 3 львов и 5 медведей

Министр юстиции Денис Малюська допускает выставление на аукцион на площадке государственного предприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) Минюста 3 львов и 5 медведей в ближайшее время. Это та самая площадка, на которой продают собак, конфискованных у владельцев.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Таких интересных объектов продажи бывает много. Вероятно скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша). О них расскажем отдельно", - написал он.

Министр прокомментировал ситуацию с аукционом по продаже собак.

Он отметил, что это конфискованные собаки по решению судов и не за долги.

По его словам, одна из таких собак укусила прохожих и по решению суда владелец собаки был оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать.

"То есть речь не идет о продаже за долги. Искренне надеюсь, что у новых хозяев ей будет лучше. Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание/учебу", - написал министр.

Он подчеркнул, что исполнительная служба действительно во исполнение решений судов вынуждена отбирать животных у их владельцев.

"Часто это идет на пользу животным, которых забирают из-за ненадлежащего содержания. Иногда животных забирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных, которые имеют ценность. Если животное является домашним животным, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких)", - добавил министр.

Малюська подчеркнул, что вместе с депутатами Верховной Рады обсудит варианты надлежащего законодательного урегулирования таких ситуаций.

Как сообщали Українські Новини, согласно действующему законодательству, у должника по оплате коммунальных услуг могут отбирать имущество.

В Киеве около 5% населения систематически не платят за коммунальные услуги и накапливают сумму долга. Именно к таким должникам могут применить санкции - ареста имущества и ограничение выезда за границу.