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21 мая 2020, четверг, 18:04 198
Общество 2020-05-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
В Черновцах жители встретили Авакова пикетом

В Черновцах жители встретили Авакова пикетом

Ярина Вацяк
МВД, Пикет, Арсен Аваков, Аваков в Черновцах
Арсен Аваков в Черновцах. Фото: molbuk
Арсен Аваков в Черновцах. Фото: molbuk

В Черновцах несколько групп жителей устроили пикет под стенами областной государственной администрации, где сегодня находятся три министра в то время, как в Черновицкую область направили вертолет для вывоза больных COVID-19.

Как сообщает molbuk.ua, люди с плакатами окружили министра внутренних дел Арсена Авакова.

Среди участников акции протеста - жители Сокирянского района и города Новоднестровск, которые выражают возмущение из-за утвержденного нового перспективного плана Буковины. Люди стоят с плакатами "Ломачинцы - с Новоднестровском", "Наши дети - наше будущее". Аваков выслушал жалобы пикетчиков и пообещал им посетить Новоднестровск.

Другая группа людей выражает возмущение и-за ликвидации детского противотуберкулезного санатория "Садгора" в Черновцах.

"У нас ситуация со вторым этапом медицинской реформы трагична. Половина психиатрических больниц, туберкулезных санаториев - практически все закрывается. С этим не согласились, поэтому, по сути второй этап остановили немедленно. И теперь должны заново формировалась поддержку этим заведениям медицинской сферы", - ответил пикетчикам министр.

Также он предложил нескольким представителям санатория приехать сегодня в аэропорт "Черновцы", чтобы пообщаться с министром здравоохранения Максимом Степановым по этой ситуации.

"Здесь выход следующий: если медики говорят, что нужно восстановить, в адекватном состоянии, вы подпишете новый договор с НСЗУ, и вас будут поддерживать, и оно заработает. В принципе, мы исходим из того, что туберкулез - такая же опасная болезнь, как и коронавирус", - ответил Аваков.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков, который после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему, является мощным министром.

Ранее Аваков пригрозил городским властям Черкасс жестким реагированием на смягчение карантина.

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