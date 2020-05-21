Зеленские подарили Дональду и Мелании Трамп по вышиванке

По случаю Дня вышиванки Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправили в подарок лидерам иностранных государств традиционные украинские вышитые сорочки.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", - сказано в нем.

В сопроводительном письме Зеленские отметили, что таким образом хотят поделиться частичкой украинской истории и аутентики.

"21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами", - написали они.

Офис Президента показал, как выглядат подарочные сорочки.

Вышиванки в подарок мировым лидерам от Владимира и Елены Зеленских. Фото: ОПУ

В соцсетях Президент поздравил украинцев со Всемирным днем вышиванки своим селфи с супругой в традиционных нарядах.

Влаимир и Елена Зеленские в вышиванках. Фото: facebook.com/zelenskiy

Как сообщали Українськi Новини, вчера Зеленский провел пресс-конференцию к годовщине инаугурации.

Ранее стало известно, что мировые лидеры дарили Зеленскому с дня инаугурации в 2019.

Летом прошлого года Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, назвав его ужасным.