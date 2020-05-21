Зеленские подарили Дональду и Мелании Трамп по вышиванке

По случаю Дня вышиванки Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправили в подарок лидерам иностранных государств традиционные украинские вышитые сорочки. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини. "Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", - сказано в нем. В сопроводительном письме Зеленские отметили, что таким образом хотят поделиться частичкой украинской истории и аутентики. "21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами", - написали они. Офис Президента показал, как выглядат подарочные сорочки. Вышиванки в подарок мировым лидерам от Владимира и Елены Зеленских. Фото: ОПУ В соцсетях Президент поздравил украинцев со Всемирным днем вышиванки своим селфи с супругой в традиционных нарядах. Влаимир и Елена Зеленские в вышиванках. Фото: facebook.com\/zelenskiy Как сообщали Українськi Новини, вчера Зеленский провел пресс-конференцию к годовщине инаугурации. Ранее стало известно, что мировые лидеры дарили Зеленскому с дня инаугурации в 2019. Летом прошлого года Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, назвав его ужасным.