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21 мая 2020, четверг, 12:20 713
Общество 2020-05-21T13:17:09+03:00
Українські Новини
Выкуплю эту собаку на аукционе. Глава Минюста готов забрать пса, которого продают с молотка

Выкуплю эту собаку на аукционе. Глава Минюста готов забрать пса, которого продают с молотка

Кира Молчанова
Собаки, Долги, Аукцион, Минюст Украины, Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции

Собака, которую выставили для продажи на онлайн-аукционе на платформе Минюста, конфисковали у хозяина потому что она покусала прохожих. Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська и пообещал выкупить животное и в дальнейшем пристроить, если собаку никто не заберет.

Вторая выставленная на аукцион собака действительно оказалась конфискованной за долги бывшего владельца.

Что касается питбуля, то собака укусила прохожего, ее владельца оштрафовал Краснолиманский городской суд Донецкой области и отобрал ее у владельца.

"Если новые нормальные хозяева не появится, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание/учебу", — пообещал Малюська.

Министр подтвердил, что животное действительно могут отобрать по решению суда, и считает, что иногда это идет на пользу животному.

"Иногда животных забирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных, которые имеют стоимость. Если животное является домашним животным, ее за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких). Понимаю, что у многих отложился в голове необдуманный тезис депутата о продаже собак для оплаты коммунальных услуг. Реалии жизни несколько сложнее", — подчеркнул министр.

По его словам, депутаты обсуждают, как законодательно урегулировать такие ситуации.

Кроме того, Министр юстиции допускает выставление на аукцион на площадке государственного предприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) Минюста 3 львов и 5 медведей в ближайшее время.

"Таких интересных объектов продажи бывает много. Вероятно, скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша). О них расскажем отдельно", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, согласно действующему законодательству, у должника по оплате коммунальных услуг могут отбирать имущество.

В Киеве около 5% населения систематически не платят за коммунальные услуги и накапливают сумму долга. Именно к таким должникам могут применить санкции - ареста имущества и ограничение выезда за границу.

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