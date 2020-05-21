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21 мая 2020, четверг, 16:20 27
Общество 2020-05-21T16:30:01+03:00
Українські Новини
В Черновицкую область направили вертолет для вывоза больных COVID-19

В Черновицкую область направили вертолет для вывоза больных COVID-19

Елена Новикова
МВД, Коронавирус, вертолет Ми-8, заражение коронавирусом, Коронавирус в Черновицкой области
Санитарный вертолет Ми-8. Фото: МВД
Санитарный вертолет Ми-8. Фото: МВД

В Черновицкую область, где по данным на утро 21 мая зафиксировали уже 2 842 случая коронавируса, направили санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Их будут вывозить в другие регионы в случае заполненности больниц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Так, сообщается, что санитарный вертолет заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области для транспортировки больных с коронавирусом.

"За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, в сообщении добавили, что этот вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Мали. Его передали ГСЧС, вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Санитарный вертолет Ми-8 для перевоза больных коронавирусом. Фото: МВДСанитарный вертолет Ми-8 для перевоза больных коронавирусом. Фото: МВД

Вертолет для перевозки больных коронавирусом в Черновицкой области. Фото: МВДВертолет для перевозки больных коронавирусом в Черновицкой области. Фото: МВД

Как сообщали Українські Новини, в Черновицкой, Волынской и Ривненской областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19.

Также в Харьковской области семь человек из-за COVID-19 попали в реанимацию.

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