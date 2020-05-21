Пресс-служба Зеленского снова оконфузилась, отослав вышиванку несуществующему "президенту Канады"

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в День вышиванки, 21 мая, передали подарки мировым лидерам. Вышитые рубашки получили лидеры США, Германии, Франции, Канады, Польши. Впрочем, в Офисе Президента, отчитываясь о подарках, написали, что вышиванку получил несуществующий "президент Канады". Ранее п резидентский сайт Зеленского также оконфузился - назвал Торонто столицей Канады.

Ошибку через несколько часов заметили, а фразу о подарках президентам и их первым леди исправили, пишет "24 канал".

"К Всемирному дню вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки. Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Польши, Турецкой Республики и других стран", – говорилось в первом сообщении пресс-службы президента.

Скриншот: "24 канал"

Отметим, должности президента в Канаде нет. Формально лидером Канады является королева Великобритании Елизавета II. В стране ее представляет генерал-губернатор. Скорее всего, вышиванку Зеленский передали премьеру страны Джастину Трюдо и его жене Софи.

Как сообщали Українські Новини, ранее у Зеленского перепутали пол премьера Индии.

Кроме того, пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой.