Зоозащитница Серпинская поддерживает продажу на аукционе конфискованных собак

Президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская поддерживает продажу на аукционе конфискованных собак, которых продают на интернет-платформе ГП "СЕТАМ", подчиненной Минюсту

Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"Если действительно там было плохое содержание, плохое воспитание, то может она попадет в лучшие руки. Я думаю, если кто-то за нее заплатит деньги, то он будет ее ценить хотя бы потому, что деньги заплатил", - прокомментировала она ситуацию с конфискацией собаки у владельца после того, как она укусила прохожих.

Серпинская уверяет, что животное не виновато - его поступки зависят от воспитания.

"Раньше, если собака, например, кусала людей, то, скорее всего, собаку усыпляли, к сожалению. Хотя это неправильно, потому что у собаки нет ума. Собаку как содержат, как ухаживают, как воспитывают, так она и делает. Животное никогда не виновато. Человек должен воспитывать собаку так, чтобы окружающие были в безопасности", - добавила она.

Также президент ассоциации отмечает, что агрессия у животных развивается из-за плохого содержания.

"У собаки от плохого содержания, от того, что она голодная, холодная, ее бьют, развивается агрессия. От хорошей жизни агрессии не будет. Собаки все рождаются нормальными, хорошими. Все зависит от воспитания и содержания. Посадите человека на цепь, бейте человека - так он будет хуже собаки. Поэтому, чему удивляться?" - говорит она.

Как сообщали Українськi Новини, ранее появилась информация, что суд конфисковал собаку у хозяев из-за долгов.

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, что собака укусила прохожих и суд оштрафовал владельца и постановил эту собаку конфисковать.

Он подчеркнул, что животным конфискация часто идет на пользу из-за ненадлежащего содержания.

Кроме того, Малюська допускает выставление на аукцион 3 львов и 5 медведей в ближайшее время.

Также глава Минюста выразил готовность забрать пса, которого продают с молотка.