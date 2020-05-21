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21 мая 2020, четверг, 13:22 1027
Общество 2020-05-21T13:30:01+03:00
Українські Новини
С 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки

С 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки

Валерия Драгомирова
Карантин, Мининфраструктуры, Железнодорожные перевозки, Поезда
Поезд
Поезд

1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании, в то время, как украинцам обещают не поднимать цену на железнодорожные и автобусные перевозки

Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры со ссылкой на министра Владислава Криклия, передают Українськi Новини.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал", - отметил министр.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" завершила демонтаж 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала.

Под ликвидацию попали торговые территории, у которые истек срок аренды, в том числе, точки продажи алкоголя на разлив, при этом МАФы, которые останутся, будут реконструированы и приведены к единому стилю.

Также отремонтировано здание пригородного вокзала. Он соединен навесом с платформами и обеспечено исключение попадания безбилетных пассажиров.

Кроме этого, заменено освещение, установлены современные скамейки и урны, обновлен фасад, вестибюль, билетные кассы, оборудованы новые туалеты, которые учитывают потребности маломобильных групп, в том числе, людей с инвалидностью и мам с младенцами.

"На вокзалах станции "Киев-Пассажирский" усилены меры безопасности и установлена новая система видеонаблюдения - 22 камеры, которые имеют функцию распознавания лица. Это поможет предупредить кражи, а также даст возможность правоохранительным органам отслеживать правонарушителей, которые передвигаются поездами", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня. 

Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.

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