подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
ONLINE
21.05.20 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу"

21 мая 2020, четверг, 09:58 4646 Карта
Общество 2020-05-21T11:00:01+03:00
Українські Новини
Украинцев предупредили о трехдневных заморозках

Украинцев предупредили о трехдневных заморозках

Валерия Драгомирова
Погода, Заморозки, ГосЧС, Прогноз погоды, Заморозки в Украине
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

В период с 21 по 23 мая ночью в западных и сверных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°. Спасатели предупредили о І уровне опасности, желтом.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини. 

"21-23 мая ночью в западных, 21 мая также и в северных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 ° (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. 

Кроме того, 21 мая ночью по Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-2 ° (І уровень опасности, желтый).

В четверг, 21 мая, в большинстве областей Украины без осадков. Небольшой дождь ожидается на юге и востоке. Температура воздуха днем +14 +18. 

Прогноз погоды 21 мая. Карта: УкргидрометцентрКакой будет погода 21 мая. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая

Кроме того, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Больше новостей о: Погода Заморозки ГосЧС Прогноз погоды Заморозки в Украине

Придут заморозки и холод. Синоптик рассказала, ког...
Укргидрометцетр прогнозирует заморозки до конца ма...
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили шторм...
Местами похолодает до +1 и придут дожди с ветрами....
Число новых случаев коронавируса стремительно растет второй день подряд
Карантин в Украине снова продлили. До его окончания больше месяца
Новости
Кабмин принял первые решения для реализации антикризисных мер в энергетической сфере 10:56
В сети "Киевстар" произошел масштабный сбой: не работает интернет и мобильные приложения 10:55
В Украине выявили больше тысячи предприятий-нарушителей карантина. О некоторых рассказали полиции 10:51
Рубль взлетел в киевских обменниках. Курс российской нацвалюты на 21 мая 10:50
Маски, гигиена и дистанция: в ЕС выпустили рекомендации для авиапутешествий 10:21
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Приватбанк
Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача 17:42
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Работники психбольницы в дождь вышли на акцию протеста из-за нехватки финансирования 13:13
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
больше новостей
За сутки в мире от коронавируса вылечились в два раза больше человек, чем заразились. Данные 21 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok