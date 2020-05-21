Украинцев предупредили о трехдневных заморозках

В период с 21 по 23 мая ночью в западных и сверных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°. Спасатели предупредили о І уровне опасности, желтом.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.



"21-23 мая ночью в западных, 21 мая также и в северных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 ° (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 21 мая ночью по Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-2 ° (І уровень опасности, желтый).



В четверг, 21 мая, в большинстве областей Украины без осадков. Небольшой дождь ожидается на юге и востоке. Температура воздуха днем +14 +18.

Какой будет погода 21 мая. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая.



Кроме того, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.



Тем временем синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.