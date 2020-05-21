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21 мая 2020, четверг, 13:38 149
Общество 2020-05-21T13:39:20+03:00
Українські Новини
В трех областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19

В трех областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19

Кира Молчанова
Волынская область, Черновицкая область, Ровненская область, коронавирус в Украине, ослабление карантина
Коронавирус. Маски. Фото: Pixabay
Коронавирус. Маски. Фото: Pixabay

По состоянию на 18 мая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черновицкой, Волынской и Ривненской областях не позволяла перейти к смягчению карантина.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 18 мая ситуация с заболеванием COVID-19 в нескольких западных областях (в частности, Черновицкой, Волынской, Ривненской) не позволяла перейти к очередному этапу смягчения карантина", — сказано в нем.

Согласно статистическим данным, 20 мая в Черновицкой области зафиксировано 46 новых случаев COVID-19, в Волынской - 34 случая, Ривненской — 22 случая.

Общее количество заболевших на 9:00 21 мая составляет 2 842 человека в Черновицкой области (1 место по количеству инфицированных), 698 человек в Волынской области (13-е место) и 1 287 человек в Ривненской области (4-е место).

Как сообщали Українськi Новини, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, по сравнению с данными на 20 мая, увеличилось на 65 человек. В частности, заболели 7 медиков. Три человека умерли.

Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.

Решение о переходе на разные этапы смягчения ограничений будет приниматься региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

При введении смягчений будут учитываться среднее количество случаев COVID-19 за 7 дней на 100 тыс. населения (должно быть менее 12 человек), загруженность койко-мест в больницах, принимающих больных с коронавирусной инфекцией (не более 50%), количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуно-ферментным методом (более 12 на 100 тыс. населения).

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