"Конституция - вечна, а коронавирус - временный": львовский судья изящно пресек самодурство местной полиции

Судья Лычаковского районного суда Львова Сергей Гирич отказался выписывать штраф местному жителю, задержанному за "нарушение режима карантина" прямо на городской улице, часть которой полицейские "на глазок" определили как сквер. При этом судья прямо в решении процитировал как Конституцию и законы Украины, так и знаменитую фразу австрийского императора Фердинанда.

Текст постановления опубликован в Едином реестре судебных дел, сообщают Українські Новини.

"С учетом приведенного, судья уверен, что Конституция - вечна, а карантин - временный, потому соглашается с высказыванием австрийского императора Фердинанда 1 "Fiat justitia et pereat mundus" ("Пусть торжествует справедливость, даже если от этого погибнет мир"), - написал судья в тексте решения.

Во время судебного заседания были приведены и подтверждены видеофиксацией данные, как три жителя Львова находясь на площадке возле магазина "Ева" и кафе "VIOLIN coffee" по улице Пасичной общались, соблюдая безопасную дистанцию. Сотрудники Нацполиции составили протокол по статье 44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей" за нахождение во время карантина больше 2-х лиц в сквере либо парке. При этом, полицейские посчитали "сквером" часть улицы, на которой вдоль тротуаров находились лавочки и зеленые насаждения.

Судья такую аргументацию полицейских отверг, напомнив про существующие утвержденные перечни скверов и парковых зон, куда часть улицы Пасичной не включена.

"Отнесение сотрудником полиции части улицы к общественному месту "скверу" лишь по принципу "потому что там есть лавочки" является правовым своеволием", - написал судья в решении.

В целом, судья привел перечень условий, при которых допускается ограничение прав граждан на свободу перемещения в условиях карантина. И пришел к выводу, что оснований штрафовать не пребывающего на обсервации гражданина просто за нахождение на улице у полиции не было оснований.

"Производство … закрыть в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения", - резюмировал судья.

При этом, в решении не приведены данные о количестве случаев во Львове и в целом по Украине, когда полицейские по собственному усмотрению относили в разряд "парков и скверов" части городских улиц и другие территории.