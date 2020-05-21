Снесли МАФы и установили камеры: как киевский вокзал готовится к открытию

В то время, как "Укрзализныця" разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения, компания начала готовиться к восстановлению пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем сообщении. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтировали МАФы и установили современную систему видеонаблюдения, передают Українські Новини.

Первые железнодорожные перевозки начнутся с 1 июня. В Киеве на станции "Киев-Пассажирский" уже демонтировали МАФы.

"Укрзализныця завершила демонтаж 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала. Под ликвидацию попали торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе, точки продажи алкоголя на разлив. МАФы, которые останутся, будут реконструированы и приведены к единому стилю", – говорится в сообщении.

На вокзалах станции также установили систему видеонаблюдения – 22 камеры. Они имеют функцию распознавания лица. В компании уверены, что это поможет предупредить кражи, а также даст возможность правоохранителям отслеживать правонарушителей, которые передвигаются поездами.

"Укрзализныця" готовится к приему пассажиров. Фото: Министерство инфраструктуры

Как сообщали Українські Новини, в "Укрзализныце" рассказали, что из-за долгов, движение пригородных электричек восстановят лишь частично.

Восстановление общественного транспорта в Украине начнется с 22 мая.