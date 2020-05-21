Этой зимой Кличко потратил на уборку снега больше денег, чем прошлой

В течение зимнего сезона 2019-2020 "Киевавтодор" потратил больше денег на уборку снега, чем за сезон 2018-2019. Об этом говорится в ответе на запрос юриста Ростислава Кравца. Документ он опубликовал в Facebook, передает портал hmarochos.kiev.ua.

Как видно из документа, в этом году коммунальщикам не удалось полностью освоить все выделенные на уборку снега средства - было потрачено 395 тыс из 479 тыс выделенных. Однако сумма все равно оказалась большей, чем в прошлом году.

В этом году впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не наступило метеорологической зимы. Устойчивого снежного покрова не было за все три месяца, а средняя температура держалась выше нуля, в целом она за декабрь-февраль составила 2 градуса, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Из-за бесснежной зимы в Киев даже приходилось везти снег из Карпат КАМАЗами. Склоны для катания на Голосеевской горке и в Протасовом Яру заснеживали снежными пушками.