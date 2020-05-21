подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
21 мая 2020, четверг, 12:45 1171 Документ
Общество 2020-05-21T13:45:02+03:00
Українські Новини
Этой зимой Кличко потратил на уборку снега больше денег, чем прошлой

Этой зимой Кличко потратил на уборку снега больше денег, чем прошлой

Татьяна Зотова
Киев, Бюджет, Кличко, Снег, Уборка, Киевавтодор
Уборка снега в Киеве. Фото: КГГА
Уборка снега в Киеве. Фото: КГГА

В течение зимнего сезона 2019-2020 "Киевавтодор" потратил больше денег на уборку снега, чем за сезон 2018-2019. Об этом говорится в ответе на запрос юриста Ростислава Кравца. Документ он опубликовал в Facebook, передает портал hmarochos.kiev.ua.

Как видно из документа, в этом году коммунальщикам не удалось полностью освоить все выделенные на уборку снега средства - было потрачено 395 тыс из 479 тыс выделенных. Однако сумма все равно оказалась большей, чем в прошлом году.

В этом году впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не наступило метеорологической зимы. Устойчивого снежного покрова не было за все три месяца, а средняя температура держалась выше нуля, в целом она за декабрь-февраль составила 2 градуса, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Из-за бесснежной зимы в Киев даже приходилось везти снег из Карпат КАМАЗами. Склоны для катания на Голосеевской горке и в Протасовом Яру заснеживали снежными пушками.

Больше новостей о: Киев Бюджет Кличко Снег Уборка Киевавтодор

На пешеходном мосту в Киеве снова треснуло стекло...
В Киеве из-за задымления увеличат количество техни...
Карпаты засыпало майским снегом...
Украинцам задерживают выплаты по безработице. В бю...
С 23 мая возобновит работу общественный транспорт, а с 25 мая - метро, - Кличко
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса
Новости
В трех областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19 13:38
Зеленский пообещал врачам апрельские надбавки, пока еще не все получили мартовские 13:36
Парк "Владимирская горка" в Киеве реконструируют почти за 68 млн гривен 13:33
С 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки 13:22
Обострение в зоне ООС: 1 военный погиб, 2 ранены, 4 травмированы 13:20
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
После снятия ограничений проезд в маршрутках может подорожать 20:37
больше новостей
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Приватбанк
Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача 17:42
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
больше новостей
Число новых случаев коронавируса стремительно растет второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok