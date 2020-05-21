подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В Украине ожидается один из худших урожаев ранней клубники за пять лет
21 мая 2020, четверг, 11:50 857
Экономика 2020-05-21T14:00:03+03:00
Українські Новини
В Украине ожидается один из худших урожаев ранней клубники за пять лет

В Украине ожидается один из худших урожаев ранней клубники за пять лет

Анна Рудык
Урожай, Ягоды, Заморозки, Клубника
Клубника. Фото: usiter.com
Клубника. Фото: usiter.com

В 2020 году в Украине может быть один из худших урожаев ранней клубники за последние пять лет из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили аналитики крупнейшего на Западной Украине оптового рынка ОРСП "Шувар", проанализировав динамику предложения и цен на эту ягоду в первой половине сезона.

Так, сообщается, что даже после обвала цены, произошедшего за последние трое суток, стоимость ягоды все равно значительно выше, чем в предыдущие годы.

Отмечается, что высокие цены в этом сезоне объясняются неблагоприятными погодными условиями — из-за холодной погоды и отсутствия солнца ягода очень плохо вызревает в хозяйствах Юга и на Закарпатье.

К тому же, сезон украинской клубники-2020 начался на неделю позже, чем год назад — в первых числах мая.

"Урожай ранней клубники является одним из худших за последние 5 лет, мы это видим по динамике предложения и цен на площадке нашего оптового рынка. В предыдущие, даже не очень урожайные годы, земляника начинала дешеветь с первых дней продаж, а в этом году, из-за ограниченного предложения, первые 2 недели сезона цены снижались достаточно медленно, негативная динамика усилилась только после 15 мая", — отметила Татьяна Гетьман, руководитель департамента "Аналитика" ОРСП "Шувар".

По состоянию на 18 мая на площадке оптового рынка "Шувар" во Львове клубника предлагалась по 65-75 грн/кг. В предыдущие сезоны самая высокая цена, 60-65 грн/кг, была зафиксирована в середине мая 2019 года, а самая низкая цена 22-25 грн/кг в 2016 году. С начала сезона на площадке ОРСП "Шувар" было продано более 200 тонн клубники — наименьший объем за последние 5 лет.

Как сообщали Українські Новини, из-за сильных апрельских заморозков Украина может остаться без черешни и персика.

Также ночные заморозки посреди мая негативно отразятся на урожае овощей. Эксперты дали прогноз.

Больше новостей о: Урожай Ягоды Заморозки Клубника

Укргидрометцетр прогнозирует заморозки до конца ма...
Цены на соки взлетят: сколько стоит фреш и напиток...
Украинцев предупредили о трехдневных заморозках...
Ягоды дешеветь не будут: экономисты спрогнозировал...
С 23 мая возобновит работу общественный транспорт, а с 25 мая - метро, - Кличко
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса
Новости
НАБУ не будет расследовать возможную коррупцию Ермака, его брата и Зеленского при назначении на госдолжности 13:57
Замглавы ОП Трофимов тянет на должность в "Укравтодор" провалившегося губернатора Туринка, – СМИ 13:54
В трех областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19 13:38
Зеленский пообещал врачам апрельские надбавки, пока еще не все получили мартовские 13:36
Парк "Владимирская горка" в Киеве реконструируют почти за 68 млн гривен 13:33
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
После снятия ограничений проезд в маршрутках может подорожать 20:37
больше новостей
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Приватбанк
Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача 17:42
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
больше новостей
С 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok