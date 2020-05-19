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19 мая 2020, вторник, 07:00 226
Общество 2020-05-19T07:00:01+03:00
Українські Новини
Галилея произошла от галичан, у Кличко гигантский чугунный фонтан

Галилея произошла от галичан, у Кличко гигантский чугунный фонтан

Денис Иванеско
Кабмин, Тестирование, МОН, Карантин, Галичина, Пляжи, Леонид Кучма, рабочие места, Слуга народа, Шарий Анатолий, Петр Порошенко, Новости дня, ослабление карантина, Петр Масляк

На этой неделе (уже в пятницу) введут второй этап послабления карантина. Пока Кабмин думает что ослабить, городская власть Киева уже решила – откроют рынки промтоваров, небольшие магазины, фитнес-центры и  спортклубы, правда кроме бассейнов. Что опасного в хлорированной воде бассейнов Кличко не объяснил(

МОЗ обещает открыть пляжи для купания. Правда еще не решил когда. В министерстве наконец выяснили, что "соленая вода и солнце убивают вирус, а в реках с проточной водой инфицироваться сложно". Интересно, зачем они тогда закрывали пляжи на карантин, если там там прекрасно?

С пятницы обещают наладить работу общественного транспорта. Но это не точно( Посмотрите на громадную очередь на автобусной остановке в Киеве.

МОН готовится частично открыть школы и универы, чтобы учащиеся могли сдать экзамены, котрольные и лабораторные. Это касается в первую очередь выпускных классов – ведь абитуриентам надо поступать, несмотря на вирус. И готовиться к внешнему тестированию

В общем, министерство попросило, теперь слово за Кабмином. Он должен принять решение в среду на своем заседании.

Шмыгаль обещал к концу мая 500 тысяч рабочих мест и малооплачиваемую работу на стройках для заробитчан. Но что-то пошло не так. В апреле закрылось 13 тысяч ФОПов – физлиц-предпринимателей.

А на границе с Польшей снова очереди, только теперь на выезд. Едут на работу – жить же на что-то надо. Посмотрите фото.

Галлии во Франции, Галисии в Испании и древнееврейской Галилеи пришли на свои земли из украинской Галичины. Это заявляет новый учебник географии для 8 класса, утвержденный МОН. 

Автора этого, мягко говоря, конфузного утверждения профессора киевского университета Петра Масляка не смутило, что названия упомянутых иностранных регионов появились значительно раньше, чем сама Галичина. Она известна лишь со 2 тысячелетия, в то время как Галлия, Галисия и Галилея минимум на тысячу лет старше и известны со времён античности. 

Над недалеким профессором тут же начал потешаться фейсбук, мол итальянский астроном Галилео Галилей в интерпретации "профессора" станет дважды галичанином. МОН тут же удалил учебник со своего сайта, хотя из школ не отозвал и ошибку не признал. Масляк обиделся и обвинил во всем Москву, которая "не дает рассказывать правду об Украине".

Суд обязал Петра Порошенко извиниться перед Анатолием Шарием за обвинения в работе на РФ. Всю прошлую избирательную кампанию Шарий портил настроение Порошенко на митингах – подсылая своих людей с вопросами и плакатами. Порошенко не выдержал и выдал универсальную формулу "Шарий – рука Москвы". Блогер подал в суд, у Порошенко не нашлось доказательств. Теперь он должен извиниться и опровергнуть свои слова в Урядовом курьере.

Интересно, будет ли бывший президент извиняться, что срывал шапки или дергал людей за нос?

Кличко активно готовится к выборам мэра и купил чугунный фонтан по фантастической цене – 68 млн грн. Зачем мэру фонтан, когда городу нужен работающий транспорт?

Рейтинг партии Зеленского продолжает катиться вниз. За месяц Слуги народа потеряли 4%, хотя остаются лидерами.  

За год президентства Зеленский порассеял сторонников, но и сейчас 39% готовы отдать ему свои голоса.

В историческом масштабе Зеленский проиграл Кучме.

Второго президента  Украины граждане назвали самым лучшим за всю историю.

Во вторник обещают дождь. А потом пару дней переменной облачности.

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