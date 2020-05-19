Галилея произошла от галичан, у Кличко гигантский чугунный фонтан

На этой неделе (уже в пятницу) введут второй этап послабления карантина. Пока Кабмин думает что ослабить, городская власть Киева уже решила – откроют рынки промтоваров, небольшие магазины, фитнес-центры и спортклубы, правда кроме бассейнов. Что опасного в хлорированной воде бассейнов Кличко не объяснил(

МОЗ обещает открыть пляжи для купания. Правда еще не решил когда. В министерстве наконец выяснили, что "соленая вода и солнце убивают вирус, а в реках с проточной водой инфицироваться сложно". Интересно, зачем они тогда закрывали пляжи на карантин, если там там прекрасно?

С пятницы обещают наладить работу общественного транспорта. Но это не точно( Посмотрите на громадную очередь на автобусной остановке в Киеве.

МОН готовится частично открыть школы и универы, чтобы учащиеся могли сдать экзамены, котрольные и лабораторные. Это касается в первую очередь выпускных классов – ведь абитуриентам надо поступать, несмотря на вирус. И готовиться к внешнему тестированию.

В общем, министерство попросило, теперь слово за Кабмином. Он должен принять решение в среду на своем заседании.

Шмыгаль обещал к концу мая 500 тысяч рабочих мест и малооплачиваемую работу на стройках для заробитчан. Но что-то пошло не так. В апреле закрылось 13 тысяч ФОПов – физлиц- предпринимателей.

А на границе с Польшей снова очереди, только теперь на выезд. Едут на работу – жить же на что-то надо. Посмотрите фото.

Галлии во Франции, Галисии в Испании и древнееврейской Галилеи пришли на свои земли из украинской Галичины. Это заявляет новый учебник географии для 8 класса, утвержденный МОН.

Автора этого, мягко говоря, конфузного утверждения профессора киевского университета Петра Масляка не смутило, что названия упомянутых иностранных регионов появились значительно раньше, чем сама Галичина. Она известна лишь со 2 тысячелетия, в то время как Галлия, Галисия и Галилея минимум на тысячу лет старше и известны со времён античности.

Над недалеким профессором тут же начал потешаться фейсбук, мол итальянский астроном Галилео Галилей в интерпретации "профессора" станет дважды галичанином. МОН тут же удалил учебник со своего сайта, хотя из школ не отозвал и ошибку не признал. Масляк обиделся и обвинил во всем Москву, которая "не дает рассказывать правду об Украине".

Суд обязал Петра Порошенко извиниться перед Анатолием Шарием за обвинения в работе на РФ. Всю прошлую избирательную кампанию Шарий портил настроение Порошенко на митингах – подсылая своих людей с вопросами и плакатами. Порошенко не выдержал и выдал универсальную формулу "Шарий – рука Москвы". Блогер подал в суд, у Порошенко не нашлось доказательств. Теперь он должен извиниться и опровергнуть свои слова в Урядовом курьере.

Интересно, будет ли бывший президент извиняться, что срывал шапки или дергал людей за нос?

Кличко активно готовится к выборам мэра и купил чугунный фонтан по фантастической цене – 68 млн грн. Зачем мэру фонтан, когда городу нужен работающий транспорт?



Рейтинг партии Зеленского продолжает катиться вниз. За месяц Слуги народа потеряли 4%, хотя остаются лидерами.

За год президентства Зеленский порассеял сторонников, но и сейчас 39% готовы отдать ему свои голоса.

В историческом масштабе Зеленский проиграл Кучме.

Второго президента Украины граждане назвали самым лучшим за всю историю.

Во вторник обещают дождь. А потом пару дней переменной облачности.