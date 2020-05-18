В апреле "закрылись" 13,3 тыс. предпринимателей

В то время как вступило в силу госрегулирование цен на социально значимые продукты и лекарства, 13,3 тыс. физических лиц-предпринимателей прекратили деятельность в апреле текущего года.

Об этом Українським Новинам сообщили в Налоговой службе.

Отмечается, что в апреле 2019 года 16,3 тыс. ФЛП прекратили деятельность, а в апреле текущего года – 13,3 тыс. ФЛП.

В том числе по видам деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 6,5 тыс.; информация и телекоммуникации – 1,2 тыс.; временное размещение и организация питания – 0,9 тыс.; предоставление других услуг – 0,8 тыс.; профессиональная, научная и техническая деятельность – 0,8 тыс.; перерабатывающая промышленность – 0,6 тыс.; транспорт, сельское хозяйство, почтовая и курьерская служба – 0,6 тыс.; другие виды деятельности – 1,8 тыс.

По состоянию на 1 мая в Украине насчитывались 1 899 тыс. ФЛП.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2019 года количество физлиц-предпринимателей увеличилось на 19,8 тыс. до 1,9 млн.

6 мая к стенам Кабинета Министров съезхались предприниматели с регионов, которые уже протестовали в конце апреля, для участия в акции "Карантин убивает".

Ранее организация "Save ФОП" требовала снять карантин с 1 мая.