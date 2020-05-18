В Киеве утром образовалась огромная очередь на остановке автобуса

В то время, как общественный транспорт в Киеве планируют запустить только после 22 мая, на Троещине сегодня утром образовалась внушительная очередь на остановке автобуса.



Об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный" в Facebook.



Речь идет о конечной остановке коммунального автобуса №114 на Троещине.



"Транспорта нет, но вы держитесь... Милославская (конечная 114)", - написал автор публикации.

Очередь на транспорт. Фото: Facebook/ Киев Оперативный



Как сообщали Українські Новини, в Киеве не будут повышать тарифы на проезд в общественном транспорте после его запуска. По словам Кличко, сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта.



Также 13 мая мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просил Кабмин возобновить работу киевского метрополитена с 25 мая.



Кроме того, "Киевский метрополитен" готов возобновить работу 25 мая. Те, у кого зеленые карточки, смогут использовать свои поездки, те, у кого есть жетоны, смогут использовать их некоторое время.



7 мая Офис Президента заявил, что из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса метрополитен не может быть открыт до 22 мая.