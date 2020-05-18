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18 мая 2020, понедельник, 14:37 1720
Общество 2020-05-18T14:38:39+03:00
Українські Новини
В Киеве утром образовалась огромная очередь на остановке автобуса

В Киеве утром образовалась огромная очередь на остановке автобуса

Валерия Драгомирова
Киев, Троещина, Карантин, Очередь
Очередь на Троещине. Фото: Facebook/ Киев Оперативный
Очередь на Троещине. Фото: Facebook/ Киев Оперативный

В то время, как общественный транспорт в Киеве планируют запустить только после 22 мая, на Троещине сегодня утром образовалась внушительная очередь на остановке автобуса.


Об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный" в Facebook.

Речь идет о конечной остановке коммунального автобуса №114 на Троещине.

"Транспорта нет, но вы держитесь... Милославская (конечная 114)", - написал автор публикации.

Очередь на транспорт. Фото: Facebook/ Киев ОперативныйОчередь на транспорт. Фото: Facebook/ Киев Оперативный


Как сообщали Українські Новини, в Киеве не будут повышать тарифы на проезд в общественном транспорте после его запуска. По словам Кличко, сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. 

Также 13 мая мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просил Кабмин возобновить работу киевского метрополитена с 25 мая.

Кроме того, "Киевский метрополитен" готов возобновить работу 25 мая. Те, у кого зеленые карточки, смогут использовать свои поездки, те, у кого есть жетоны, смогут использовать их некоторое время.

7 мая Офис Президента заявил, что из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса метрополитен не может быть открыт до 22 мая.

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