Заморозки со шквалами ветра и дожди: синоптик предупредила о холодной погоде всю неделю

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, начало Украина 18 мая почувствует влияние антициклона, поэтому на значительной части территории осадков не предвидится. Однако на севере и частично в западных областях пройдут грозовые дожди.

Об этом сообщала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в Украине в понедельник, преимущественно, без существенных осадков. А вот северные области, восточные, часть западных областей страны попадут под "мотыляние" лент северных фронтов - пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений.

"Сестрички-циклоны Fiona и Erna козыряют друг перед другом лентами-фронтами.

Их девчачьи круть-верть перед зеркалом обусловливают дожди и ветры в северной части Европы. А вот братья-близнецы, атлантические антициклоны Quirinius Первый и Второй не будут пускать осадки высоким атмосферным давлением и организуют сухую солнечную погоду в большинстве стран Европы Западной, Южной, Центральной и Восточной", - написала она.

Температура воздуха 18-го мая в Украине в течение дня составит + 14 + 18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере + 10 + 13 градусов, в южной части + 17 + 23 градуса.

В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем ​​максимальная температура воздуха 16 + 18 градусов.

"В течение недели стабильно сухой, солнечной погоды - не ждать, воздух будет свежим, то есть, серьезно за 20 градусов отметки термометра не перемахнут. Поэтому пока, кому холодно, можно погреться созерцанием сегодняшней жары в Центральной Африке, Египте, в Индии или на Аравийском полуострове", - резюмировала синоптик.

Тем временем, как сообщает Гисметео, в понедельник, 18 мая, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, в северных и восточных областях пройдут кратковременные дожди, местами — ливни, видимость во время дождя составит до 900 м.



Ветер западный, 7-12 м/с, в северных областях ожидается усиление ветра до 18-20 м/с. В западной части страны в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы березы — до 288 ед./куб. м.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется +8...+9 °С, днем температура воздуха составит +15...+17 °С. На западе температура воздуха ночью составит +6...+8 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +17...+21 °С.

В восточной части ночью ожидается до +10...+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +17...+18 °С. На юге страны ночью прогнозируется +12...+13 °С, днем воздух прогреется до +19...+22 °С.

Также по прогнозу Укргидрометцентра, 18 мая ночью в Карпатах заморозки на поверхности почвы 0-3 °, днем ​​в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.