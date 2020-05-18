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18 мая 2020, понедельник, 13:28 44
Верховная Рада и партии 2020-05-18T14:30:03+03:00
Українські Новини
Рейтинг партии Зеленского упал на 4,1% за месяц

Рейтинг партии Зеленского упал на 4,1% за месяц

Елена Новикова
Рейтинг, Соцопрос, Батьківщина, Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ
Социологический опрос. Фото:
Социологический опрос. Фото: "Рейтинг"

В то время, как на выборах президента за Зеленского проголосовали бы 39,3% украинцев, 34% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 15,1% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 14% - за "Европейскую солидарность" и 9,2% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, как бы они проголосовали, если бы парламентские выборы проводились в следующее воскресенье.

Если рассчитывать проценты по отношению к тем, кто голосовал бы и определился с выбором (именно такие показали ближе всего к возможным результатам выборов), то барьер в 5% преодолели бы и прошли в Раду только указанные четыре партии.

Партия "Голос", которая прошла в нынешний созыв парламента, получила бы только 2,5% голосов.

4,7% проголосовали бы за партию "Сила и честь", 4% - за Радикальную партию, 3,4% - за "Партию Шария", 3,1% - за "Украинскую стратегию", 2,6% - за "Свободу", 2% - за "Оппозиционный блок", 1,4% - за "Самопомощь", 0,9% - за "Гражданскую позицию", 3,2% - за другие партии (какие - не указано).

Опрос проводился 12-13 мая среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов из всех регионов подконтрольной территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

Как сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева.

Также Трофимов допускает, что Президент Владимир Зеленский может баллотироваться на второй срок.

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