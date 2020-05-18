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18 мая 2020, понедельник, 10:31 26
Общество 2020-05-18T10:35:27+03:00
Українські Новини
Минздрав разрешит открыть пляжный сезон

Минздрав разрешит открыть пляжный сезон

Валерия Драгомирова
Минздрав, Карантин, лето-2020, Пляжный сезон
Пляж. Фото: WoMo.ua
Пляж. Фото: WoMo.ua

Министерство здравоохранения намерено разрешить открытие пляжей, в то время, как количество новых случаев коронавируса в Украине падает второй день подряд

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук. Они подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине. Даже несмотря на то, что в пресной воде возбудитель выживает, по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться сложно. Это только может быть при близком контакте. Поэтому и относительно речных пляжей также Минздрав будет давать разрешение работать в этом сезоне", - сказал он.

При этом для посещения пляжей будут предоставлены рекомендации.

Ляшко подчеркнул, что не рекомендуется посещать пляжи людям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Нужно будет соблюдать дистанцию между посетителями не менее 2 м.

Обслуживающий персонал пляжа должен будет использовать маски.

Ранее Українські Новини писали, когда начнется второй этап выхода из карантина и что разрешат украинцам. 


Кроме того, по словам премьер-министра Шмыгаля, карантин продлят и после 22 мая

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