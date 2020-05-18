Минздрав разрешит открыть пляжный сезон

Министерство здравоохранения намерено разрешить открытие пляжей, в то время, как количество новых случаев коронавируса в Украине падает второй день подряд.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук. Они подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине. Даже несмотря на то, что в пресной воде возбудитель выживает, по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться сложно. Это только может быть при близком контакте. Поэтому и относительно речных пляжей также Минздрав будет давать разрешение работать в этом сезоне", - сказал он.

При этом для посещения пляжей будут предоставлены рекомендации.

Ляшко подчеркнул, что не рекомендуется посещать пляжи людям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Нужно будет соблюдать дистанцию между посетителями не менее 2 м.

Обслуживающий персонал пляжа должен будет использовать маски.

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