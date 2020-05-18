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18 мая 2020, понедельник, 18:36 765
Общество 2020-05-18T18:36:44+03:00
Українські Новини
На пешем переходе "Шегини" огромные очереди: многих украинцев не впускают в Польшу

На пешем переходе "Шегини" огромные очереди: многих украинцев не впускают в Польшу

Ольга Фандорина
Польша, Карантин, Граница с Польшей, Шегини, открытие границ, Пеший пункт пропуска

Открытие единственного пешего перехода на украинско-польской границе "Шегини-Медика" во Львовской области вызвало ажиотаж и очереди. Об этом сообщает "Страна".

Многие переметнулись на "пеший" с обычных пунктов пропуска ("Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин"), где нужно платить перевозчикам-барыгам 50-100 долларов только за пересечение 300 метров кордона.

"Шегини" за два дня работы, с 16 мая, прошли только в Украину почти 3 тысяч человек, еще несколько тысяч - в Польшу. До этого пеший был закрыт два месяца из-за карантина.

Как сообщили в Госпогранслужбе, 1,8 тысяч человек прибыли в Украину через "Шегини" за прошедшие сутки - почти вдвое больше, чем в день открытия.

 

По словам очевидцев, очереди на выход из Украины люди стоят по 5-6 часов, многие без масок, расстояния не соблюдают.

"Очень много людей, около 300 человек. Некоторые без масок, либо приспущены. Большинство без перчаток. Мы с женой стояли шесть часов, с 7 утра почти до часу дня. Поляки очень медленно пропускают, запускают на проверку по 2 человека. Задают много вопросов, куда едешь, зачем, где будешь проходить карантин. Полностью досматривают багаж. Они заносят это в базу. Скорость продвижения очереди - два метра в час. Многих заворачивают. Если находят запрещённые вещи (алкоголь, сигареты, лекарства), отправляют обратно. При мне завернули женщину по шопинговой визе (такие выдают жителям западных регионов). Одна женщина не смогла проехать к сыну по гостевой визе. Мы с женой проехали по воевудской визе. Правда, ждали ее с 18 марта. Прислали только 9 мая", - рассказал "Стране" Виталий Огненный из Белой Церкви, который уехал в Польшу на работу.

Условий для долгого "стояния", по его словам, на пешем переходе нет. 

"В общей очереди один туалет, и тот не закрывается. Ещё на пункте пропуска с украинской стороны были проблемы со светом. Запускали генератор, и всё это время люди просто стояли и ждали", - делится Огненный. 

В В "Шегинях" после открытия очереди днем и ночью. Фото: Тарас Городечный

В то же время перевозчики, которые потеряли доходы с открытием "Шегинь" придумали новый вид заработка. Теперь они дерут втридорога за то, чтобы довезти до самого пешего. 

"Ставят цену в 150 долларов, чтобы привезти к пешему из западных регионов. Хотя это стоит 200 гривен. Запретили легальные перевозки, чтобы зарабатывали "леваки", которые дерут в десятки раз дороже. А органы - в доле", - говорит нам источник на границе.

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