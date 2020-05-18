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18 мая 2020, понедельник, 11:56 1695
Общество 2020-05-18T12:35:41+03:00
Українські Новини
Кличко купил фонтан по цене двухэтажного коттеджа

Кличко купил фонтан по цене двухэтажного коттеджа

Анна Рудык
Виталий Кличко, Тендер, Закупки, Фонтан, фонтан Кличко
Кличко с макетом фонтана. Скриншот видео/Facebook Кличко
Кличко с макетом фонтана. Скриншот видео/Facebook Кличко

В парке "Владимирская горка" в Шевченковском районе Киева установят фонтан за 9,64 млн гривен, который Кличко купил в разгар карантина. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные системы "Прозорро".

Так, сообщается, что 14 мая предприятие Киевсовета КП "Спецжилфонд" по результатам тендера заказало ООО "СК Роял Хаус" завершение реконструкции и благоустройства парка "Владимирская горка" в Шевченковском районе за 67,78 млн гривен. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные системы "Прозорро". Ранее генподрядчиками были ООО "Варда Спецстрой Монтаж" и ООО "Спецстрой-Авто".

Новый генподрядчик "СК Роял Хаус" в ноябре 2021 построит пешеходный мост через фуникулер, лестницы и освещения, отремонтирует туалет с внешними сантехническими сетями и надстройкой помещений для персонала, установит пост охраны, малые архитектурные формы и панораму "Голгофа", замостит и озеленит территорию. Субподрядчик ООО "Центра-Строй" построит подпорные стены и украшенный гранитом фонтан, сметная стоимость которого с учетом всех материалов и работ составляет 9,64 млн гривен.

Смета с фонтаном за 9,64 млн гривенСмета с фонтаном за 9,64 млн гривен

Объявление о продаже дома в Дарницком районе Киева. Скриншот: Наші грошіОбъявление о продаже дома в Дарницком районе Киева. Скриншот: Наші гроші

Отмечается, что за сопоставимую сумму можно купить двухэтажный коттедж на семь комнат площадью 300 кв. м с дизайнерским ремонтом и земельным участком 16 соток у озера на окраине Киева.

По смете, сам фонтан состоит из большой чугунной чаши весом 1,2 т в 774 тыс. грн, малой чугунной чаши весом 150 кг за 101 тыс. грн, четырех бронзовых устоев с птицей весом 150 кг по 187 тыс грн/шт. декоративного элемента со львами весом 100 кг за 109 тыс. грн, чугунного навершия весом 150 кг за 42 тыс грн. и восьми бронзовых форсунок по 31 тыс грн/шт. Вместе эти элементы конструкции стоят 2,02 млн грн.

Цены стройматериалов в итоговой ведомости ресурсов соответствуют рыночной. Стенд панорамы "Голгофа" стоит 727 тыс. грн, декоративные однорожковые фонари с художественным литьем - по 36 тыс. грн, двусторонние кованые скамьи - по 41 тыс. грн, а переносные скамьи - по 17 тыс грн.

Стоимость договора на 1,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 68,80 млн грн.

Спарринг-партнером было столичное ООО "Скайбуд Групп" киевлянина Александра Степенко во главе с Михаилом Музыченко, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Столичная "БК Роял Хаус" с уставным капиталом 1,00 млн грн. зарегистрирована в апреле 2018 по адресу массовой регистрации юридических лиц по ул. Сурикова, д. 3, оф. 42.

Сначала учредителями были ООО "Инвестиционная группа" Консалтсити "и ООО" Инплайз "Дианы Пилипчинец, затем им стал Александр Степенко, а после него - Александр Шершнев, который также владеет ООО "Тракт Групп" совместно с Германом Степенко.

Александр Степенко владеет ООО "Форма", которое взяло подрядов в Киеве на 272,50 млн грн.

С 24 апреля 2019 "СК Роял Хаус" возглавляет Роман Демин. С 2016 года до февраля 2019 он исполнял обязанности председателя правления ЧАО "Аэробуд", заведенного на кипрские оффшоры, близкие к одному из лидеров группы "Приват" Геннадия Боголюбова "Ренальдо Инвестментс Лимитед", "Формоса Инвестментс Лимитед", "Грингот Ентерпрайзес Лимитед","Сисара Инвестментс Лимитед","Броалия Венчерз Лтд","Дакстон Холдингз Лимитед".

Ранее правление "Аэробуд" возглавлял известный днепровский застройщик Григорий Козинский, владелец ООО "Рубикон-Монолит", которое строило в частности еврейский центр "Менора" в Днипре на заказ упомянутого "приватовца" Геннадия Боголюбова.

Днепровский "Центра-Строй" во главе с Андреем Лукиным принадлежит Валентине Левченко из Луганска. Она владеет ООО "Киевский завод пенобетона" с Даниилом Воловиковым, директором которого является владелец ООО "Киевский завод пенобетона №1" Сергей Шведченко.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ передумало в карантин ремонтировать фасад своего здания за 5,6 млн гривен.

Ранее Служба безопасности Украины после введения карантина объявила тендер на закупку 41 автомобиля. Общая ожидаемая стоимость закупки 24 570 000 гривен.

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