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18 мая 2020, понедельник, 11:34 1206
Политика 2020-05-18T11:49:42+03:00
Українські Новини
Украинцы назвали наилучшего Президента. Зеленский – второй

Украинцы назвали наилучшего Президента. Зеленский – второй

Виолетта Чайковская
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Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

20% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают лучшим Президентом Леонида Кучму (1994-2005), а 16% - Владимира Зеленского (с 2019).

Об этом свидетельствуют результаты опроса по случаю года президентства Зеленского, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, кого со всех Президентов Украины времен ее независимости они считают самым лучшим.

20% выбрали Кучму, 16% - Зеленского, 13% - Леонида Кравчука (1991-1994), 12% - Петра Порошенко (2014-2019), 9% - Виктора Януковича (2010-2014), а 6% - Виктора Ющенко (2005-2010).

14% опрошенных не захотели выбрать ни одного из них, а 10% затруднились ответить.

Также респондентов попросили оценить правление каждого президента по шкале "упадок – застой – развитие".

По мнению опрошенных, при Кучме и Зеленском преобладало развитие.

При Кучме 41% видит развитие, 26% - застой, 19% - упадок, 14% затруднились ответить.

При Зеленском 33% видит развитие, 26% - упадок, 20% - застой, 21% затруднился ответить.

Мнения опрошенных о правлении Кравчука разделились примерно поровну: 28% видят развитие, 25% упадок, 24% застой, 22% затруднились ответить.

Президентство Порошенко и Януковича респонденты оценили как упадок.

При Порошенко 49% видят упадок, 27% - развитие, 17% - застой, 7% затруднились ответить.

При Януковиче - 45% упадок, 24% застой, 23% развитие, 8% затруднились ответить.

Правление Ющенко 36% опрошенных оценили как застой, 35% - как упадок, 18% - как развитие, а 10% затруднились ответить.

Опрос проводился 12-13 мая среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов со всех регионов подконтрольной территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

Как сообщали Українськi Новини, через два дня исполнится год со дня инаугурации Зеленского. Офис Президента снял фильм о годе Зеленского. Но в Офисе также анонсировали, что Зеленский встретится со СМИ

Ко 100 дням президентсва Зеленский дал интервью "премьер-министру" из сериала "Слуга народа" вместо обещанной СМИ пресс-конференции. Только через два месяца все-таки Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов. Тогда Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения со СМИ.

Ранее стало известно, что дарили Зеленскому в первый год президентства. 

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