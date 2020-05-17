Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования

Школьный учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка, в субботу 16 мая ставший широко известным из-за высказываний о происхождении народов мира от галичан и неславянском происхождении русских, белорусов и болгар, уже в воскресенье 17 мая был удален с официального сайта Минобразования.

Так, еще в субботу 16 мая при написании новости журналисты Українських Новин скачивали в дополнение к находящейся в распоряжении редакции печатной версии скандального учебника электронную версию с официального сайта Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования", где Минобразования размещает электронные версии всех утвержденных учебников.

В разделе учебников географии для 8 класса по состоянию на середину дня воскресенья 17 мая на первом месте здесь стоит книга авторства Масляка и Капирулиной.

В то же время, при попытке перейти по ссылке на официальном сайте открывается страница с надписью "ошибка 404. Страницы не существует".

Судя по всему, учебник был удален с сайта в выходные дни.

При этом, на том же сайте Института модернизации содержания образования остается актуальным приказ Минобразования №491 от 10.05.2016 года, которым утверждался этот учебник. На приказе – подпись проработавшей к тому времени месяц министром образования после Сергея Квита Лилии Гриневич.

Сам учебник географии для 8 класса авторства П.Масляка был отпечатан в Каменце-Подольском полностью за государственные средства. После чего централизованно рассылался МОН по школам и лицеям с пометкой "Продажа запрещена". В частности, на находящихся в распоряжении Українських Новин печатных образцах стоят штампы учебных учреждений Киева, которые получали эти учебники от Минобразования.

Читатели могут ознакомиться с pdf-версией учебника по этой ссылке.

Как сообщали Українські Новини, в школьном учебнике географии для 8 класса содержатся выводы авторов на основании сходства слов "Галлия", "Галисия", "Порту Галлия", "Галатея", "галилеяне", согласно которым пращуры современных французов, испанцев, евреев и турок могли прийти на эти земли из украинской Галичины.

Еще в худшей ситуации оказались этнические белорусы, которых авторы учебника вычеркнули из славянских народов. Как и россиян с болгарами. "Славяноязычные россияне имеют угоро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары – тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки – славянское, а белорусы – балтийское", - утверждает учебник.

Экономико-географическое положение Украины осложняется тем, что ее окружают экономически отсталые страны. "Ни одна из стран, которые непосредственно граничат с Украиной, не характеризуются высоким уровнем экономического развития", - говорится в учебнике.

А на 274 странице данного учебника, украинцы со ссылкой на неназванных исследователей вообще записаны в "славянизированных немцев" и названы "старейшей нацией на земле".

Основным автором учебника выступает профессор кафедры географии КНУ им.Шевченко, доктор географических наук, академик Академии наук высшего образования Украины Петр Алексеевич Масляк. Он выступает в соавторстве автором целой линейки учебников и методических пособий по географии для учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ. В Википедии указано, что 71-летний Петр Масляк является основателем "собственной школы геополитики и геостратегии", а также заведующим отдела геополитики и геостратегии НИИ украиноведения Министерства образования и науки Украины.