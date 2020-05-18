Профессор Масляк заявил, что в своем оскандалившемся учебнике географии "доносит детям правду", которая напугала "заклятых врагов"

Автор вызвавшего громкий скандал учебника географии для 8 класса профессор Петр Масляк уверен, что против него осуществляется "спланированная акция", поскольку он впервые в истории Украины в своем учебнике рассказал учителям, детям и их родителям "правду об Украине".

Об этом автор учебника заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Впервые в истории Украины правда об Украине, хотя и в очень ограниченном тираже (заслуга Минобразования), дошла непосредственно в школу, детям, ихним родителям и учителям. И нашим заклятым врагам становится страшно. Они привыкли веками не только убивать нашу нацию физически, а и зомбировать тех, кто выжил, московской ложью, лукавством и фарисейством", - написал он.

При этом Петр Масляк утверждает, что его учебник подвергается критике уже не впервые. И авторами этих "спланированных акций", по его мнению, являются "московиты и их пятая колонна в Украине".

В то же время, пользователи соцсети Facebook не оценили такую позицию профессора. Под его постом оказался лишь 1 позитивный комментарий. Остальные комментаторы, при том, что комментарии периодически чистятся автором поста (каждых 2-3 часа все негативные комментарии удаляются), высказывают насмешки, возмущение и даже оскорбления в адрес автора. Есть и те, кто возмущаются самой системой, которая допустила публикацию скандальных и провокационных текстов в качестве учебника для детей.

Уточним, после вспыхнувшего в субботу скандала Минобразования оперативно (уже в воскресенье 17 мая) удалило со своих сайтов электронную версию учебника Масляка.

Как сообщали Українські Новини, в школьном учебнике географии для 8 класса содержатся выводы авторов на основании сходства слов "Галлия", "Галисия", "Порту Галлия", "Галатея", "галилеяне", согласно которым предки современных французов, испанцев, евреев и турок могли прийти на эти земли из украинской Галичины.

Еще в худшей ситуации оказались этнические белорусы, которых авторы учебника вычеркнули из славянских народов. Как и русских с болгарами. "Славяноязычные россияне имеют угоро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары – тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки – славянское, а белорусы – балтийское", - утверждает учебник.

Экономико-географическое положение Украины осложняется тем, что ее окружают экономически отсталые страны. "Ни одна из стран, которые непосредственно граничат с Украиной, не характеризуются высоким уровнем экономического развития", - говорится в учебнике.

А на 274-й странице данного учебника, украинцы со ссылкой на неназванных исследователей вообще записаны в "славянизированных немцев" и названы "старейшей нацией на земле".

Сам учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка был отпечатан в Каменце-Подольском полностью за государственные средства. После чего централизованно рассылался Минобразования по школам и лицеям с пометкой "Продажа запрещена". В частности, на находящихся в распоряжении Українських Новин печатных образцах стоят штампы учебных учреждений Киева, которые получали эти учебники от Минобразования.

Основным автором учебника выступает профессор кафедры географии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор географических наук, академик Академии наук высшего образования Украины Петр Алексеевич Масляк. Он выступает в соавторстве автором целой линейки учебников и методических пособий по географии для учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ. В Википедии указано, что 71-летний Петр Масляк является основателем "собственной школы геополитики и геостратегии", а также заведующим отдела геополитики и геостратегии Научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки Украины.