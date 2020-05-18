МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ

Министерство образования и науки просит Кабинет Министров разрешить посещение учебных заведений для проведения контрольных, лабораторных и практических работ в то время, как премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный на брифинге в понедельник, передают Українські Новини.

"Понимая, что для многих учреждений намного удобнее и проще было бы выйти в штатный режим и принять все экзамены, мы наши предложения разработали и подали их в правительство. Их рассматривают в Министерстве здравоохранения. И вполне вероятно, что в следующей итерации изменений в 211 постановление, которое у нас закрепляет все ограничения и карантин, будет возможность открыть посещение образовательных учреждений для проведения определённых мероприятий, конечно, в первую очередь контрольных мероприятий", - отметил он.

По словам Стадного, учебные учреждения, возможно, откроют для проведения аттестаций, экзаменов, лабораторных и практических работ.

Как сообщали Українські Новини, в Минобразования назвали ориентировочные даты ВНО-2020.

Тем временем, Министерство здравоохранения разработало проект рекомендаций для проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).