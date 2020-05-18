Как пройдет ВНО в условиях карантина. Минздрав опубликовал рекомендации

Министерство здравоохранения разработало проект рекомендаций для проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), которое планируют провести с 25 июня по 17 июля, в условиях карантина.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мы разработали проект противоэпидемических норм для проведения ВНО, которое проходит в образовательных учреждениях. Этот проект будет сегодня размещен на сайте Минздрава для проведения общественного обсуждения. Он будет находиться на обсуждении до того времени, пока не будет приняты нормы, которые позволят функционировать тем или иным учреждениям, в том числе образовательным", - сказал он.

Ляшко отметил, что еще не предусмотрено возобновление работы университетов, но на ближайшем заседании комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и на заседании правительства этот вопрос будет рассматриваться.

Согласно обнародованному на сайте Минздрава проекту рекомендаций для проведения ВНО, при организации тестирования необходимо будет составить график допуска участников в здание, где будет проводится ВНО.

График должен учитывать время для проведения термометрии и предупреждать скопление учеников.

Маршруты участников тестирования должны быть разработаны таким образом, чтобы минимизировать контакты между группами.

Места рассадки учеников нужно будет определять таким образом, чтобы обеспечить расстояние 1,5 м между учениками; при этом рядом, впереди и сзади участника места должны оставаться не занятыми.

Участники тестирования должны быть в масках.

На входе в здание и на входах в аудитории, где будет проходить ВНО, нужно обеспечить наличие антисептиков.

В аудиториях за час до начала тестирования после него нужно будет проводить уборку с дезинфекцией, также аудитории должны проветриваться.

Входные двери в аудитории должны быть открыты на весь период тестирования.

Как сообщали Українськi Новини, Минобразования предположило два сценария для ВНО-2020.

Тем временем, министерство продлило дополнительную регистрацию на ВНО 2020 с 25 мая по 9 июня для отдельных категорий лиц.