Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли

Пращуры современных французов, испанцев, евреев и турок могли прийти на эти земли из украинской Галичины.

К такому выводу пришли авторы рекомендованного Министерством образования и науки Украины учебника "География. 8 класс" (П.Масляк, С.Капирулина, Каменец-Подольский, 2016) на основании сходства слов "Галлия", "Галисия", "Порту Галлия", "Галатея", "галилеяне".

"… расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины", - говорится на странице 271 учебника.

Авторов не смутил тот общепризнанный факт, что "близкий" санскрит считается более древним языком, чем украинский, а названия упомянутых стран и народов используются значительно раньше, чем появившееся лишь во 2 тысячелетии название "Галичина".

Еще в худшей ситуации оказались этнические белорусы, которых авторы учебника вычеркнули из славянских народов. Как и россиян с болгарами. "Славяноязычные россияне имеют угоро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары – тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки – славянское, а белорусы – балтийское", - утверждает учебник.

Как оказалось при прочтении, в целом учебник сосредотачивается на специализированных темах. Но начинает генерировать новации, когда речь заходит о демографии или политической географии.

Так, согласно авторам учебника, трипольская культура с 7,5 тысячелетней историей является одной из наидревнейших земледельческих цивилизаций мира, при этом "одежда и внешний вид трипольцев очень похожи на современных украинцев". При том, что древнейшие земледельческие цивилизации датируются на 3 тысячелетия ранее, а сами трипольцы не относятся к индоевропейской семье, куда входят славяне.

Чуть позже ту же трипольскую культуру называют уже "одной из древнейших цивилизаций на планете".

На всей нынешней территории Украины, включая обширную степную зону, по мнению авторов, уже тысячи лет украинцы занимаются активным земледелием. При этом в праукраинцев записывают как скифов, так и готов.

Экономико-географическое положение Украины осложняется тем, что ее окружают экономически отсталые страны. "Ни одна из стран, которые непосредственно граничат с Украиной, не характеризуются высоким уровнем экономического развития", - говорится в учебнике.

Отдельного внимания заслуживает раздел, в котором описываются вопросы демографии. Так, раздел политической миграции и беженцев дополняется категорией людей, которые мигрируют, потому что живут за принципом "где б не жить, лишь бы ничего не делать".

Украинские "заробитчане" очень бы удивились, когда бы узнали, где и чем они, в основном, занимаются за рубежом. Вот основные направления, где задействована наша рабочая сила: наряду с добычей нефти в России и Норвегии, сбором цитрусовых и оливкок в Испании и Италии, жилищного строительства в Польше и Германии, животноводства в Великобритании и Ирландии наши сограждане активно собирают автомобили в Германии и Франции и массово преподают в университетах США, Южной Кореи и Мексики.

Иногда авторы просто щадят нервы читателей, упоминая распространенную у нас проблему в контексте соседей, не затрагивая при этом Украину. Когда речь заходит о депопуляции и снижением длительности жизни населения, упоминаются "некоторые африканские страны и, например, Россия". При этом, о динамике продолжительности жизни в Украине в учебнике вообще не упоминается.

Судя по всему, такая подача материала делается, чтобы повысить самооценку школьников и закрепить в них веру в будущее. "Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способна преобразить Украину в одну из ведущих стран мира", - резюмируют авторы.

Судя по выходным данным, сам учебник был подготовлен и рецензирован при министре Сергее Квите, а утвержден приказом МОН №491 от 10.05.2016 года, через месяц после назначения министром Лилии Гриневич. Он был отпечатан в Каменце-Подольском полностью за государственные средства. После чего централизованно рассылался МОН по школам и лицеям с пометкой "Продажа запрещена".

Рецензентами учебника от МОН выступали учитель-методист Кременецкого лицея Тернопольской области О.О.Козачук, доктор географических наук, профессор кафедры географии Украины и туризма Тернопольского национального педуниверситета П.Л.Царик и методист Житомирского областного института последипломного педагогического образования П.И.Щербань.

В то же время, основным автором учебника выступает профессор кафедры географии КНУ им.Шевченко, доктор географических наук, академик Академии наук высшего образования Украины Петр Алексеевич Масляк. Он выступает в соавторстве автором целой линейки учебников и методических пособий по географии для учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ. В Википедии указано, что 71-летний Петр Масляк является основателем "собственной школы геополитики и геостратегии", а также заведующим отдела геополитики и геостратегии НИИ украиноведения Министерства образования и науки Украины.