подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 мая 2020, понедельник, 17:13 2160
Судебная власть 2020-05-18T17:14:01+03:00
Українські Новини
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием

Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием

Татьяна Зотова
Печерский райсуд Киева, Анатолий Шарий, Петр Порошенко
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Печерский районный суд г. Киева обязал бывшего Президента Украины Петра Порошенко принести извинения перед медиаэкспертом Анатолием Шарием за разглашение о нем ложных сведений 10 января 2019 года во время поездки в Ровно.

Об этом сообщило интернет-издание "Шарий.net", ссылаясь на судебное решение от 13 мая.

Порошенко обязали разместить за собственные деньги объявление об опровержении недостоверной информации в ближайшем номере газеты "Урядовий курьер". Он должен заявить, что распространял ложные сведения о Шарие во время рабочей поездки в Ровенскую область.

Будучи Президентом, 10 января 2019 года Порошенко заявил, что медиаэксперт не является украинским журналистом и работает в интересах Российской Федерации. В этом же месяце Шарий обратился к нему и Администрации Президента с иском, требуя признать информацию недостоверной и унижающей его честь, достоинство и деловую репутацию.

"Исковые требования мотивированы тем, что 10 января 2019 года ответчиком Президентом Украины Порошенко во время рабочей поездки в Ровенскую область, а именно в Ровно, после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе перед значительным количеством лиц распространено ложные сведения про истца Шария, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, а именно о том, что он не является украинским журналистом и работает на Россию", – указано в решении суда.

В то же время Шарий заявил, что является украинским журналистом и не работает на Российскую Федерацию. По мнению истца, указанная информация носит утвердительный характер, выраженный в форме фактических утверждений и является негативной, поскольку создает негативную социальную оценку истца.

По решению суда от 31 января 2019 года было открыто производство в деле. К делу прикреплена видеозапись, на которой во время поездки Порошенко спросили: "Почему в Украине преследуются украинские журналисты, в том числе видеоблогер Анатолий Шарий?". В ответ Порошенко сказал: "Аж никак. Потому что Анатолий Шарий – не украинский журналист".

Его попросили объяснить эту позицию, и политик заявил: "Потому что, потому что он работает на Россию, и вам не советую это спрашивать".

Суд пришел к выводу, что информация содержит фактические данные, а не оценочные суждения.  При этом ее можно проверить на соответствие действительности, поскольку она носит утвердительный характер.

В решении суда перечислено, в каких изданиях Шарий работал журналистом раньше и работает сейчас. Также указано, что его Youtube-канал, по данным Socialbakers, является самым популярным в Украине, и на момент обращения в суд с иском у него было свыше 2,4 млрд просмотров и более 1,8 млн подписчиков.

Также суд установил, что Шарий имеет украинское гражданство и является членом Национального союза журналистов Украины (НСЖУ). При этом слова Порошенко признали недостоверными. Но так как политик уже сложил полномочия Президента, то его обязали разместить опровержение в "Урядовом курьере". Также суд обязал Порошенко заплатить в пользу Шария судебной сбор в размере 1 536 гривен 80 коп.

Ранее представительница мотивационного оратора Ника Вуйчича извинилась перед Шарием за обвинения в том, что он якобы использовал видеозапись с Вуйчичем в политических целях. До этого медиаэксперт заявил, что подает в суд на Вуйчича за клевету.

Напомним, ранее оратор записал видео, в котором заявил, что его ролик с похвалами в адрес Шария был использовано в политических целях.

До этого Шарий выиграл очередной суд у бывшего российского адвоката Марка Фейгина, которого обязали опубликовать в микроблоге Twitter опровержение, касающееся неправдивых сведений о блогере. Ранее медиаэксперт уже выигрывал суд по делу об оскорбительных высказываниях Фейгина.

Больше новостей о: Печерский райсуд Киева Анатолий Шарий Петр Порошенко

С 22 мая в Киеве начнется второй этап ослабления карантина: что разрешат
В Киеве второй день подряд падает количество новых случаев коронавируса
Новости
Аваков уволил полицейского начальника, хотевшего провести "инвентаризацию" еврейской общины 17:56 Документ
Гривна на межбанке укрепилась пятый день подряд 17:54
WOG прокоментовала конкурс "Укрзализныци" на отбор нового поставщика питания 17:50
В Нацслужбе здоровья отчитались, что центрам экстренной медпомощи выплатили деньги 17:42
Минздрав обнародовал проект рекомендаций относительно работы детских садов в период карантина 17:24
больше новостей
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Нарушение карантина в ночном клубе
В Киеве ночной клуб "Queen" проводит вечеринки, несмотря на карантин 12:29
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
больше новостей
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе 11:34
больше новостей
Минздрав разрешит открыть пляжный сезон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok