С 22 мая в Киеве начнется второй этап ослабления карантина: что разрешат

После первого этапа ослабления карантина в столице, Киевская городская государственная администрация намерена открыть спортзалы, промышленные рынки, магазины площадью до 1 тыс. кв. м и возобновить работу наземного общественного транспорта с 22 мая.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1 тыс. кв. м, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", - сказал он.

Также он напомнил, что город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства", - подчеркнул Кличко.

Помимо этого, мэр добавил, что открытие торгово-развлекательных центров планируется на следующем этапе.

В частности, по словам Кличко, если Кабинет Министров разрешит работу метро с 25 мая, будет рассматриваться и вопрос открытия ТРЦ.

Что откроется в Киеве с 22 мая. Инфографика: КГГА

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