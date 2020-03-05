Гончарук ушел – Шмыгаль пришел: в Украине заменили "правительство, за которое не стыдно" на "новые мозги"

Самое краткосрочное (пробыли на посту полгода) и самое "развеселое" (катались по Кабмину на самокатах и стояли на головах) в истории Украины правительство Гончарука отправлено в отставку. Зеленский выдал им напоследок столько комплиментов, что стало как-то не ясно, зачем он вообще меняет этих выдающихся деятелей на новый состав "технократов" Шмыгаля. Коронавирус "обживается" в Черновцах.



После состоявшейся накануне эпопеи с заявлением Гончарука об отставке, к утру среды стало окончательно ясно, что его судьба предрешена. На этом фоне неожиданностью стали "отказы от кресел", которые посыпались со стороны людей, представленных к назначению в новое правительство. Минимум трое кандидатов - Олега Коростелев (возможный министр промышленного развития и оборонного комплекса), Роман Жуковский (возможный глава Минэкономики) и Тимофей Милованов (МинАПК) – отказались от еще не полученных должностей. В итоге, даже после "окончательных" сборов президента с правящим большинством депутаты так и не знали имен ряда новых министров. В команде Зеленского не находилось кандидатур на должности министров образования, культуры и экономики. При этом, "слуги народа" были твердо намерены голосовать.



Как проходило заседание парламента, на котором произошла смена правительства, можно посмотреть здесь. Выступивший со спичем перед депутатами президент Зеленский был очень красноречив и сыпал мемами. При этом, критике подвергались только отдельные члены Кабмина, как, например, глава таможни Нефедов: "Выглядит так, будто контрабанда отправила Таможню в нокаут". А вот само отставляемое правительство президент хвалил, даже скорее – захваливал. По его словам, этот состав правительства сделал больше, чем все предыдущие, и при этом абсолютно не воровал. А после слов "скажу честно, и это правда, мне не стыдно за наше правительство. Но мы хотели бы им гордиться!" и вовсе стало не ясно, зачем же Зе продает корову, которая просто закормила страну молоком. На этом фоне объяснение "не воровать слишком мало, нужны новые мозги!" выглядело не совсем убедительно. Тем не менее, Рада конституционным большинством в 353 голоса отправила и Гончарука, и его правительство в отставку. Не поддержали "списание" правительства Гончарука лишь "Европейская солидарность" Порошенко и "Голос" Вакарчука.



После короткой паузы уже 291 голосом Рада назначила новым премьером главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля. С биографией нового премьера можно ознакомиться здесь.



В отличие от Гончарука новый премьер имеет больше опыта в управлении и работе в госорганах. И это видно из его выступления перед голосованием. Много говорить ничего не сказав, по крайней мере, он там научился. Он обещал заботиться обо всем и не сильно не менять существующий курс. Но в отличие от своего нового шефа делал, то предельно скучно. Некоторым коллегам, это напомнило речи незабываемого Анатолия Кинаха. Хотя иногда лучше уйти от ответа, чем раздать обещания, которые невозможно выполнить.



В итоге в новом правительстве появились такие "новые" лица – министром финансов стал и.о. министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко и замминстра при Наталии Яресько Игорь Уманский, министром развития общин стал губернатор Киевской области Алексей Чернышов, вице-премьер-министром по реинтеграции оккупированных территорий стал известный юрист, бывший заммэра Киева Алексей Резников, министром здравоохранения стал известный хирург уже поработавший на этой должности (правда недостаточно долго, чтобы попасть под люстрацию) в правительстве Николая Азарова Илья Емец, министром обороны – генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран, министром спорта – олимпийский чемпион по фехтованию, глава соответствующей федерации и глава профильного департамента в КГГА Вадим Гутцайт, министром соцполитики – бывший глава Службы занятости при правительстве Азарова в 2013-2014 Марина Лазебная, министром ветеранов – бывший замначальника Генштаба Сергей Бессараб, министром Кабмина – бывший госсекретарь в расформированном Минмолодьспрорта Олег Немчинов.



Остались в правительстве глава Арсен Аваков, Михаил Федоров, Владислав Криклий, любящий экстравагантные фото Денис Малюська, а также Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко (последние просто поменялись должностями - это произошло из-за того, что глава МИДа по Конституции не может быть одновременно и вице-премьером).



Но неожиданно то, что не все вакансии в правительстве оказались заполнены – свободными остаются такие "жирные" должности как Минэкономики, возрожденный МинАПК, Минэнерго, Минкультуры, вице-премьер по экономическим вопросам и по вопросам ВПК.



То ли продолжаются торги, то ли никто не хочет идти на эти позиции. Также до сих пор окончательно не ясно будущее в правительстве таких одиозных персон как Тимофей Милованов (вроде бы отказался, но все еще может изменится) и Владимир Бородянский.



Сам же Зеленский уже в четверг с чувством выполненого долга намерен отправиться в Новые Санжары. Где он собственноручно сможет сообщить об увольнении с должности экс-министру Зоряне Скалецкой, которая "выйдет из карантина".



Между тем, в Украине на коронавирус подозревают уже шесть человек. Житель Черновцов, у которого первым диагностировали эту болезнь, по словам врачей уже пошел на улучшение. В самом же городе – ажиотаж на средства защиты. Из аптек полностью исчезли марлевые повязки. Зато они появились на местном рынке по 10 грн за штуку.



После того, как в январе 2020 коммуналка выросла на 20% в сравнении с прошлым годом, теперь украинцы за каждый день просрочки абонплаты за газ будут вынуждены платить штраф в двукратном размере. Такой подарок преподнесла согражданам своим постановлением НКРЭКУ.



Зато, с облегчением вздохнули украинские птицеводы. Которые снова смогут экспортировать курятину в ЕС.



А рядовые граждане узнали расписание игр нашей сборной по футболу в элитном дивизионе Лиги наций. Уже в сентябре мы принимаем Швейцарию и едем в гости в Испанию.



А синоптики огласили прогноз на март. Погода ожидается аномально теплой, хотя синоптики обещают большое количество осадков. Также они не исключают заморозки и резкие перепады температуры воздуха в то время, как согласно некоторым прогнозам зима еще вернется.

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