Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль

Верховная Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. За проект постановления №3168 проголосовал 291 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Кандидатура Шмыгаля на пост премьера была внесена президентом Владимиром Зеленским 3 марта, соответствующее постановление – 4 марта. 4 февраля Рада назначила 44-летнего Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий вместо Алены Бабак.

До этого назначения с августа 2019 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

Ранее Шмыгаль был руководителем Бурштынской тепловой электростанции (Ивано-Франковская область).

До этого он работал заместителем начальника главного управления Министерства доходов и сборов во Львовской области и начальника управления экономики Львовской ОГА.

Денис Шмыгаль задекларировал 3,6 млн гривен доходов, жена Екатерина - 200 тыс. гривен и покупку Land Rover за 2018 год, свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

1,7 млн гривен доходов Шмыгаля составила зарплата на основном месте работы на Бурштынской ТЭС, 1,3 млн гривен - зарплата в "ДТЭК Востокэнерго", 555 тыс. гривен - зарплата в "ДТЭК Западэнерго".

200 тыс. гривен дохода его жены Екатерины Шмыгаль составил доход от отчуждения движимого имущества.

Наличными Шмыгаль хранит 35 тыс. долларов, а жена - 80 тыс. долларов.

На банковском счету у Шмыгаля 12 324 гривны.

В прошлом году супруга Шмыгаля приобрела автомобиль Land Rover Discovery Sport за 831 900 гривен, у самого же Шмыгаля, согласно декларации, автомобиля нет.

Из недвижимости имущества у потенциального губернатора имеется гараж во Львове и земельный участок во Львовской области.

Жена владеет жилым домом, земельным участком во Львове и нежилым помещением во Львовской области.

Как сообщали Українські Новини, 4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром.

Тем временем "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения отставки Рябошапки.