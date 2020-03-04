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04 марта 2020, среда, 16:35 78
Верховная Рада и партии 2020-03-04T16:36:05+02:00
Українські Новини
В "Слуге народа" рассказали, сколько кандидатов отсутствует в новом Кабмине

В "Слуге народа" рассказали, сколько кандидатов отсутствует в новом Кабмине

Елизавета Кесельман
Кабмин, Парламент, Верховная Рада Украины, Партия
Слуга народа. Фото: Facebook/Слуга народа
Слуга народа. Фото: Facebook/Слуга народа

После сборов фракции "Слуга народа", в ходе которого частично определили новый состав правительства, а также предварительно нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, в команде Президента Владимира Зеленского нет кандидатур на должности министров образования, культуры и экономики.

Об этом сообщила депутат Рады от "Слуги народа" Ирина Верещук, передают Українськi Новини.

"Не хватает Министерства образования, не хватает Министерства культуры и Мин-АПК, то есть экономики сейчас", - сказала она.

Верещук отметила, что не все нехватки кандидатов связаны с отказом быть назначенными на должность.

Депутат отметила, что партия и команда Президента будет искать кандидатур после рассмотрения смены состава Кабинета Министров в парламенте в среду.

По словам политика, члены фракции обращали внимание на то, что среди кандидатур в Кабмине недостаточно женщин.

Как сообщали Українські Новини, 3 февраля Зеленский предложил на должность министра экономики Романа Жуковского, министра финансов - Игоря Уманского, министра иностранных дел - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу, министра обороны - Андрея Тарана.

Также Зеленский выступает в Раде, где должны рассматривать новый Кабмин.

Кроме того, "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения отставки Рябошапки.

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