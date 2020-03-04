В "Слуге народа" рассказали, сколько кандидатов отсутствует в новом Кабмине

После сборов фракции "Слуга народа", в ходе которого частично определили новый состав правительства, а также предварительно нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, в команде Президента Владимира Зеленского нет кандидатур на должности министров образования, культуры и экономики.

Об этом сообщила депутат Рады от "Слуги народа" Ирина Верещук, передают Українськi Новини.

"Не хватает Министерства образования, не хватает Министерства культуры и Мин-АПК, то есть экономики сейчас", - сказала она.

Верещук отметила, что не все нехватки кандидатов связаны с отказом быть назначенными на должность.

Депутат отметила, что партия и команда Президента будет искать кандидатур после рассмотрения смены состава Кабинета Министров в парламенте в среду.

По словам политика, члены фракции обращали внимание на то, что среди кандидатур в Кабмине недостаточно женщин.

Как сообщали Українські Новини, 3 февраля Зеленский предложил на должность министра экономики Романа Жуковского, министра финансов - Игоря Уманского, министра иностранных дел - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу, министра обороны - Андрея Тарана.

Также Зеленский выступает в Раде, где должны рассматривать новый Кабмин.

Кроме того, "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения отставки Рябошапки.